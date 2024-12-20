https://ria.ru/20241220/obstrel-1990453960.html

В Горловке автомобиль скорой помощи попал под обстрел ВСУ

В Горловке автомобиль скорой помощи попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 20.12.2024

В Горловке автомобиль скорой помощи попал под обстрел ВСУ

Автомобиль скорой помощи попал под обстрел украинских войск в Горловке в ДНР, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T16:34:00+03:00

2024-12-20T16:34:00+03:00

2024-12-20T16:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи попал под обстрел украинских войск в Горловке в ДНР, сотрудники не пострадали, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале."Машина скорой помощи попала под обстрел вооруженных формирований Украины по улице Дмитрия Жлобы (Никитовский район Горловки). К счастью, сотрудники не пострадали", - написал Приходько.Ранее мэр сообщал, что на этой же улице в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель Горловки.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 14.50 по 16.30 выпустили по Горловке пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько