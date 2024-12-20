https://ria.ru/20241220/nikitin-1990519091.html
Никитин: "Пилот" по повышению рождаемости в Новгородской области успешен
Никитин: "Пилот" по повышению рождаемости в Новгородской области успешен - РИА Новости, 20.12.2024
Никитин: "Пилот" по повышению рождаемости в Новгородской области успешен
Отказов от абортов и многодетных семей в трех районах Новгородской области благодаря "пилоту" по повышению рождаемости стало больше, сообщил президенту РФ... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T19:16:00+03:00
2024-12-20T19:16:00+03:00
2024-12-20T20:54:00+03:00
новгородская область
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отказов от абортов и многодетных семей в трех районах Новгородской области благодаря "пилоту" по повышению рождаемости стало больше, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пятницу под председательством президента прошло заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин рассказал о первых результатах пилотного проекта по повышению рождаемости. В трех муниципалитетах – Валдайском, Боровичском и Старорусском – строятся дома, появились новые детские площадки, закуплены автобусы, прошли ремонты в женских консультациях, выдаются жилищные сертификаты. Позитивный отклик у семей, по словам Никитина, есть. Согласно исследованию, проведенному в ноябре Агентством стратегических инициатив, для жителей важнее всего – строительство нового жилья, благоустройство, спортивные и игровые площадки, культурно-массовые мероприятия. "В Новгородской области основной акцент сделан на улучшении инфраструктуры для жизни… За 11 месяцев 2024 года в пилотных районах доля отказов от абортов выросла, по сравнению с прошлым годом, почти в два раза. Все больше и больше становится многодетных семей. Если в прошлом году в пилотных районах третьих и последующих детей родилось 220, в этом - уже 240, плюс 10%", - сказал Никитин. По его словам, доля рождений третьих и последующих детей также увеличилась и составила более 36%. В Валдайском районе рост рождаемости вырос на 3%. В двух других районах темпы снижения рождаемости снизились почти в два раза. Число женщин, вставших на учет по беременности, в Валдайском районе выросло на 16%, а в двух других районах темпы снижения резко сократились. "Пилотный проект однозначно успешен. Мы смогли, при поддержке коллег, по вашему поручению, Владимир Владимирович, сдвинуть ситуацию с места. Это подтверждается социологией. Большинство жителей, которые участвуют в проекте, удовлетворены переменами, не планируют переезд. При этом традиционно в группе риска миграционных ожиданий молодежь, не состоящая в браке и не имеющая детей. И с ними мы, безусловно, будем работать по всем направлениям", - добавил Никитин. Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по повышению рождаемости. "Пилот" продлен до конца 2025 года.
новгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новгородская область
Никитин: "Пилот" по повышению рождаемости в Новгородской области успешен
Никитин назвал пилот по повышению рождаемости в Новгородской области успешным
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Отказов от абортов и многодетных семей в трех районах Новгородской области благодаря "пилоту" по повышению рождаемости стало больше, сообщил президенту РФ Владимиру Путину глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
В пятницу под председательством президента прошло заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин
рассказал о первых результатах пилотного проекта по повышению рождаемости. В трех муниципалитетах – Валдайском, Боровичском и Старорусском – строятся дома, появились новые детские площадки, закуплены автобусы, прошли ремонты в женских консультациях, выдаются жилищные сертификаты. Позитивный отклик у семей, по словам Никитина, есть. Согласно исследованию, проведенному в ноябре Агентством стратегических инициатив, для жителей важнее всего – строительство нового жилья, благоустройство, спортивные и игровые площадки, культурно-массовые мероприятия.
"В Новгородской области
основной акцент сделан на улучшении инфраструктуры для жизни… За 11 месяцев 2024 года в пилотных районах доля отказов от абортов выросла, по сравнению с прошлым годом, почти в два раза. Все больше и больше становится многодетных семей. Если в прошлом году в пилотных районах третьих и последующих детей родилось 220, в этом - уже 240, плюс 10%", - сказал Никитин.
По его словам, доля рождений третьих и последующих детей также увеличилась и составила более 36%. В Валдайском районе
рост рождаемости вырос на 3%. В двух других районах темпы снижения рождаемости снизились почти в два раза. Число женщин, вставших на учет по беременности, в Валдайском районе выросло на 16%, а в двух других районах темпы снижения резко сократились.
"Пилотный проект однозначно успешен. Мы смогли, при поддержке коллег, по вашему поручению, Владимир Владимирович, сдвинуть ситуацию с места. Это подтверждается социологией. Большинство жителей, которые участвуют в проекте, удовлетворены переменами, не планируют переезд. При этом традиционно в группе риска миграционных ожиданий молодежь, не состоящая в браке и не имеющая детей. И с ними мы, безусловно, будем работать по всем направлениям", - добавил Никитин.
Новгородская область наряду с Пензенской и Тамбовской по поручению президента с сентября 2023 года стала пилотным регионом по повышению рождаемости. "Пилот" продлен до конца 2025 года.