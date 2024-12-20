https://ria.ru/20241220/nikitin-1990508937.html

Никитин: Стандарт "семейноцентричности" распространится на всю страну

Никитин: Стандарт "семейноцентричности" распространится на всю страну - РИА Новости, 20.12.2024

Никитин: Стандарт "семейноцентричности" распространится на всю страну

Стандарт "семейноцентричности" распространится на всю страну, как одна из лучших практик, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор глава комиссии... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:40:00+03:00

2024-12-20T18:40:00+03:00

2024-12-20T20:54:00+03:00

новгородская область

андрей никитин (политик)

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Стандарт "семейноцентричности" распространится на всю страну, как одна из лучших практик, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В пятницу под председательством президента проходит заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Никитин отметил, что решение демографических проблем – дело не только государства, но и бизнеса. В Новгородской области, по его словам, предприятия эту позицию разделяют. В регионе летом был внедрен стандарт семейноцентричности. Документ предусматривает создание детских комнат в организациях и предприятиях, условий для беспрепятственного перемещения на детских колясках, доступности семьям с детьми туалета, питьевой воды, популяризацию традиционных семейных ценностей и многодетности. Решение о внедрении такого стандарта приняли 80% крупных и средних организаций региона, более 10 системообразующих предприятий успешно завершили эту работу. " Это, безусловно, не наше ноу-хау. По такому пути уже давно идут многие регионы в Центральном федеральном округе. Опыт по поддержке семей региональный обобщен министерством труда России и утвержден в виде методических рекомендаций. Это позволит распространить лучшие практики на всю страну… Также убежден, что к работе по "семейноцентричности" необходимо привлечь федеральные торговые сети", - сказал Никитин. По его словам, не все торговые сети "работают в этой теме", поэтому регионам необходима будет поддержка федеральных коллег. Кроме того, Никитин поблагодарил Путина за решение об увеличении необлагаемого налогами корпоративного семейного капитала до миллиона рублей. "Такие меры поддержки действительно важны", подчеркнул Никитин.

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик)