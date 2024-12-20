https://ria.ru/20241220/minzdrav-1990328619.html

Минздрав уточнил общее число пострадавших в аварии с поездом под Мурманском

Минздрав уточнил общее число пострадавших в аварии с поездом под Мурманском - РИА Новости, 20.12.2024

Минздрав уточнил общее число пострадавших в аварии с поездом под Мурманском

Общее число пострадавших в аварии с поездом под Мурманском - 42 человека, 20 человек находятся в больницах, 22 человека получили медпомощь амбулаторно, сообщил... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T10:35:00+03:00

2024-12-20T10:35:00+03:00

2024-12-20T10:38:00+03:00

происшествия

столкновение поездов в мурманской области

алексей кузнецов

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989963738_68:0:2527:1383_1920x0_80_0_0_9fdf33b1456e679b8700762e68b2d1ef.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Общее число пострадавших в аварии с поездом под Мурманском - 42 человека, 20 человек находятся в больницах, 22 человека получили медпомощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Четырнадцать человек, в том числе 3 ребенка, в больницах Мурманска, из них 6, в том числе 1 ребенок, в тяжелом состоянии, 8 человек - в состоянии средней тяжести. Еще 6 человек в больницах Санкт-Петербурга, все в состоянии легкой степени тяжести. За амбулаторной помощью обратились 22 человека, включая троих детей", - сказал Кузнецов журналистам.В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург, где было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Четыре вагона пассажирского поезда и 14 грузовых сошли с рельсов. Сообщалось, что два человека скончались. Возбуждено уголовное дело, задержан машинист грузового поезда и его помощник.

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-20T10:35 true PT0M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, столкновение поездов в мурманской области, алексей кузнецов, мурманская область, видео