https://ria.ru/20241220/mazut-1990435712.html

В районе заповедника в Анапе выявили очаги выброса мазута

В районе заповедника в Анапе выявили очаги выброса мазута - РИА Новости, 20.12.2024

В районе заповедника в Анапе выявили очаги выброса мазута

Очаги выброса мазута после крушения танкеров и разлива нефти выявлены в районе заповедника "Большой Утриш" в Анапе, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:47:00+03:00

2024-12-20T15:47:00+03:00

2024-12-20T15:47:00+03:00

происшествия

анапа

керченский пролив

черное море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 20 дек – РИА Новости. Очаги выброса мазута после крушения танкеров и разлива нефти выявлены в районе заповедника "Большой Утриш" в Анапе, сообщили в оперштабе региона. "Очаги выброса мазута выявлены в районе заповедника "Большой Утриш" Анапы", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

анапа

керченский пролив

черное море

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, керченский пролив, черное море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе