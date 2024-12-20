Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт
Ученый Станичный считает, что мазут продолжает течь и достигнет Крымского моста
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Мазут продолжает вытекать из затонувшего в Черном море танкера, направление его распространения сменилось на северное, в ближайшие дни загрязнение достигнет Крымского моста, сказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Президент России Владимир Путин в четверг назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег, заявил президент.
"Данные космических снимков, а также мониторинга Морспасслужбы, с которой мы работаем, свидетельствует ,что вытекающий из затонувшего танкера мазут сменил направление распространения. Теперь он как речка движется на север, в Керченский пролив, в ближайший день, может чуть позднее достигнет Крымского моста и острова Тузла" , - сказал Станичный. Он добавил ,что в ближайшее время не исключен вынос мазута на крымское побережье.
Снимок из космоса, который был сделан накануне, 19 декабря вечером, отчетливо показывает многокилометровый черный шлейф загрязнения нефтепродуктами у побережья Тамани из затонувшего в Черном море танкера, отметил он. В первые дни после катастрофы мазут распространялся в юго-восточном направлении. В ближайшее время этот мазут будет вынесен на берег в Анапском районе, отметил ученый.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.