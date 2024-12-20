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Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт - РИА Новости, 20.12.2024
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11:16 20.12.2024 (обновлено: 11:23 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/mazut-1990343361.html
Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт
Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт - РИА Новости, 20.12.2024
Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт
Мазут продолжает вытекать из затонувшего в Черном море танкера, направление его распространения сменилось на северное, в ближайшие дни загрязнение достигнет... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:16:00+03:00
2024-12-20T11:23:00+03:00
происшествия
керченский пролив
черное море
тамань (станица)
владимир путин
российская академия наук
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Мазут продолжает вытекать из затонувшего в Черном море танкера, направление его распространения сменилось на северное, в ближайшие дни загрязнение достигнет Крымского моста, сказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. Президент России Владимир Путин в четверг назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег, заявил президент. "Данные космических снимков, а также мониторинга Морспасслужбы, с которой мы работаем, свидетельствует ,что вытекающий из затонувшего танкера мазут сменил направление распространения. Теперь он как речка движется на север, в Керченский пролив, в ближайший день, может чуть позднее достигнет Крымского моста и острова Тузла" , - сказал Станичный. Он добавил ,что в ближайшее время не исключен вынос мазута на крымское побережье. Снимок из космоса, который был сделан накануне, 19 декабря вечером, отчетливо показывает многокилометровый черный шлейф загрязнения нефтепродуктами у побережья Тамани из затонувшего в Черном море танкера, отметил он. В первые дни после катастрофы мазут распространялся в юго-восточном направлении. В ближайшее время этот мазут будет вынесен на берег в Анапском районе, отметил ученый. Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
https://ria.ru/20241219/more-1990282425.html
https://ria.ru/20241220/tanker-1990314685.html
керченский пролив
черное море
тамань (станица)
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происшествия, керченский пролив, черное море, тамань (станица), владимир путин, российская академия наук, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Черное море, Тамань (станица), Владимир Путин, Российская академия наук, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Мазут может достичь Крымского моста, считает эксперт

Ученый Станичный считает, что мазут продолжает течь и достигнет Крымского моста

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Мазут продолжает вытекать из затонувшего в Черном море танкера, направление его распространения сменилось на северное, в ближайшие дни загрязнение достигнет Крымского моста, сказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Президент России Владимир Путин в четверг назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег, заявил президент.
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Эксперт рассказал, сколько времени уйдет на очищение Керченского пролива
19 декабря, 23:39
"Данные космических снимков, а также мониторинга Морспасслужбы, с которой мы работаем, свидетельствует ,что вытекающий из затонувшего танкера мазут сменил направление распространения. Теперь он как речка движется на север, в Керченский пролив, в ближайший день, может чуть позднее достигнет Крымского моста и острова Тузла" , - сказал Станичный. Он добавил ,что в ближайшее время не исключен вынос мазута на крымское побережье.
Снимок из космоса, который был сделан накануне, 19 декабря вечером, отчетливо показывает многокилометровый черный шлейф загрязнения нефтепродуктами у побережья Тамани из затонувшего в Черном море танкера, отметил он. В первые дни после катастрофы мазут распространялся в юго-восточном направлении. В ближайшее время этот мазут будет вынесен на берег в Анапском районе, отметил ученый.
Танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту 15 декабря потерпели крушение в районе Керченского пролива. Людей с первого танкера эвакуировали днем, 11 из них были госпитализированы в Анапу, один человек погиб. С "Волгонефти 239", севшей на мель в 80 метрах от берега близ порта Тамань, все 14 моряков были эвакуированы утром в понедельник.
Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
У берегов Анапы собрали около 3,3 тысячи тонн загрязненного песка
Вчера, 09:09
 
ПроисшествияКерченский проливЧерное мореТамань (станица)Владимир ПутинРоссийская академия наукФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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