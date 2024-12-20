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Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером - РИА Новости, 20.12.2024
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14:19 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/matvienko-1990413349.html
Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером
Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером - РИА Новости, 20.12.2024
Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером
Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:19:00+03:00
2024-12-20T14:19:00+03:00
политика
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. "Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом – суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач на высоком профессиональном уровне", - сказала политик на закрытии осенней сессии Совфеда. По словам законодателя, фундаментальные приоритеты России очевидны - это победа, семья и суверенитет. "Именно в такой парадигме и выстраиваются векторы долгосрочного развития нашего государства", - сказала Матвиенко. Их маршрут был чётко обозначен президентом в послании Федеральному Собранию, указе о национальных целях развития и в обновлённых национальных проектах, которые будут запущены уже в январе, добавила она. "Для Совета Федерации как палаты регионов важно, чтобы субъекты видели себя, свою роль в этих процессах. Ощущали плечо и поддержку федерального центра. Поэтому вся наша работа была подчинена именно этим задачам", - уточнила политик. Матвиенко также рассказала, что Совфедом в ходе заседаний за этот год одобрено более 560 законов, многие из которых были инициированы сенаторами. Она отметила, что на особом контроле законодателей была и остаётся поддержка участников специальной военной операции и их близких.
https://ria.ru/20241220/zakon-1990325185.html
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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером

Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером, который решает много задач сразу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач, считает спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом – суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач на высоком профессиональном уровне", - сказала политик на закрытии осенней сессии Совфеда.
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По словам законодателя, фундаментальные приоритеты России очевидны - это победа, семья и суверенитет.
"Именно в такой парадигме и выстраиваются векторы долгосрочного развития нашего государства", - сказала Матвиенко.
Их маршрут был чётко обозначен президентом в послании Федеральному Собранию, указе о национальных целях развития и в обновлённых национальных проектах, которые будут запущены уже в январе, добавила она.
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"Для Совета Федерации как палаты регионов важно, чтобы субъекты видели себя, свою роль в этих процессах. Ощущали плечо и поддержку федерального центра. Поэтому вся наша работа была подчинена именно этим задачам", - уточнила политик.
Матвиенко также рассказала, что Совфедом в ходе заседаний за этот год одобрено более 560 законов, многие из которых были инициированы сенаторами. Она отметила, что на особом контроле законодателей была и остаётся поддержка участников специальной военной операции и их близких.
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