https://ria.ru/20241220/matvienko-1990413349.html

Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером

Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером - РИА Новости, 20.12.2024

Матвиенко сравнила Совфед с суперкомпьютером

Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T14:19:00+03:00

2024-12-20T14:19:00+03:00

2024-12-20T14:19:00+03:00

политика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Совет Федерации можно сравнить с суперкомпьютером, который параллельно решает сразу несколько крупных задач, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. "Нашу палату сегодня можно сравнить со сложным современным механизмом – суперкомпьютером, который в состоянии одновременно работать над целым комплексом государственных задач на высоком профессиональном уровне", - сказала политик на закрытии осенней сессии Совфеда. По словам законодателя, фундаментальные приоритеты России очевидны - это победа, семья и суверенитет. "Именно в такой парадигме и выстраиваются векторы долгосрочного развития нашего государства", - сказала Матвиенко. Их маршрут был чётко обозначен президентом в послании Федеральному Собранию, указе о национальных целях развития и в обновлённых национальных проектах, которые будут запущены уже в январе, добавила она. "Для Совета Федерации как палаты регионов важно, чтобы субъекты видели себя, свою роль в этих процессах. Ощущали плечо и поддержку федерального центра. Поэтому вся наша работа была подчинена именно этим задачам", - уточнила политик. Матвиенко также рассказала, что Совфедом в ходе заседаний за этот год одобрено более 560 законов, многие из которых были инициированы сенаторами. Она отметила, что на особом контроле законодателей была и остаётся поддержка участников специальной военной операции и их близких.

https://ria.ru/20241220/zakon-1990325185.html

https://ria.ru/20241220/inoagent-1990344694.html

https://ria.ru/20241220/sovfed-1990369653.html

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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф