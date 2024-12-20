https://ria.ru/20241220/kreml-1990384220.html

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием - РИА Новости, 20.12.2024

В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина об ответе на удары западным оружием. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:04:00+03:00

2024-12-20T13:04:00+03:00

2024-12-20T14:29:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

санкт-петербург

безопасность

ракета "орешник"

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина об ответе на удары западным оружием.Один из журналистов спросил его, было ли предложение российского лидера о проведении высокотехнологичной дуэли шуткой или Западу следует серьезно отнестись к этому."Хорошо известна позиция РФ, которая была озвучена президентом Путиным ещё летом в Санкт-Петербурге, что касалось витка эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, когда было принято решение об использовании ракет иностранного производства по целям на территории РФ. И вы знаете, такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент", - сказал Песков.Во время прямой линии в четверг Путин заявил, что Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник"."Тут очень важно говорить об этих высказываниях в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его была инициатива, его попросили объяснить возможные уязвимости, и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее. И насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО", - добавил Песков.

https://ria.ru/20241220/svo-1990375461.html

https://ria.ru/20241220/shrayver-1990311765.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, безопасность, ракета "орешник"