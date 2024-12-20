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В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием - РИА Новости, 20.12.2024
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13:04 20.12.2024 (обновлено: 14:29 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kreml-1990384220.html
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием - РИА Новости, 20.12.2024
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина об ответе на удары западным оружием. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:04:00+03:00
2024-12-20T14:29:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
санкт-петербург
безопасность
ракета "орешник"
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина об ответе на удары западным оружием.Один из журналистов спросил его, было ли предложение российского лидера о проведении высокотехнологичной дуэли шуткой или Западу следует серьезно отнестись к этому."Хорошо известна позиция РФ, которая была озвучена президентом Путиным ещё летом в Санкт-Петербурге, что касалось витка эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, когда было принято решение об использовании ракет иностранного производства по целям на территории РФ. И вы знаете, такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент", - сказал Песков.Во время прямой линии в четверг Путин заявил, что Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник"."Тут очень важно говорить об этих высказываниях в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его была инициатива, его попросили объяснить возможные уязвимости, и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее. И насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО", - добавил Песков.
https://ria.ru/20241220/svo-1990375461.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, санкт-петербург, безопасность, ракета "орешник"
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Санкт-Петербург, Безопасность, Ракета "Орешник"
В Кремле напомнили слова Путина об ответе на удары западным оружием

Песков напомнил слова Путина об ответе на каждый удар вглубь России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова Владимира Путина об ответе на удары западным оружием.
Один из журналистов спросил его, было ли предложение российского лидера о проведении высокотехнологичной дуэли шуткой или Западу следует серьезно отнестись к этому.
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"Хорошо известна позиция РФ, которая была озвучена президентом Путиным ещё летом в Санкт-Петербурге, что касалось витка эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, когда было принято решение об использовании ракет иностранного производства по целям на территории РФ. И вы знаете, такие удары по территории РФ наносились. И вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом. Вы видите, что ответы следуют, как и говорил президент", - сказал Песков.
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Во время прямой линии в четверг Путин заявил, что Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник".
"Тут очень важно говорить об этих высказываниях в контексте того вопроса, который ему задали. Это же не его была инициатива, его попросили объяснить возможные уязвимости, и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и так далее. И насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО", - добавил Песков.
Новейшая российская ракета Орешник
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Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкт-ПетербургБезопасностьРакета "Орешник"
 
 
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