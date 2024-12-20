https://ria.ru/20241220/kreativnye_industrii-1990492211.html

В десятке лучших: как Ивановская область развивает креативные индустрии

В десятке лучших: как Ивановская область развивает креативные индустрии - РИА Новости, 20.12.2024

В десятке лучших: как Ивановская область развивает креативные индустрии

В феврале 2025 года вступит в силу федеральный закон "О развитии креативных (творческих) индустрий". Это значит, что креативные индустрии официально признаны... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T18:19:00+03:00

2024-12-20T18:19:00+03:00

2024-12-20T18:19:00+03:00

ивановская область

палех

станислав воскресенский

роман карманов

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

президентский фонд культурных инициатив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990499689_0:205:1968:1312_1920x0_80_0_0_bbdfcfd247ffd3cd499efa44fe0d9549.jpg

В феврале 2025 года вступит в силу федеральный закон "О развитии креативных (творческих) индустрий". Это значит, что креативные индустрии официально признаны частью российской экономики и фактически получили законодательный фундамент для развития.Творческие индустрии позволяют регионам развивать производство, туризм, малое и среднее предпринимательство, создают новые рабочие места. Есть и запрос творческого сообщества на самореализацию в принципиально новой и комфортной среде.На сегодняшний день доля креативной экономики в ВВП страны составляет 3,5%. Президентом Российской Федерации поставлена задача увеличить этот показатель до 6% к 2030 году."Когда в 2020 году мы только начинали работу, мало кто думал всерьез о том, что креативные отрасли – кино, гастрономия, архитектура, музыка, IT и прочие — могут давать реальный эффект для нашей экономики. Спустя четыре года мы видим успешные и сильные креативные проекты, востребованные и жителями территорий, и государством. Видим тренд на креативные индустрии и то, как наша отрасль привлекает все больше и больше молодых и талантливых кадров. Видим интерес к народным промыслам, новые фильмы и книги, инновационные программы и приложения, яркие городские пространства и события", – говорит директор премии Russian Creative Awards Марина Монгуш-Абрамова.Хочется жить и приезжатьРазвивая креативные сообщества, каждый регион движется по собственному пути.В Ивановской области делают ставку на урбанистику малых городов и создание комфортной городской среды, народные промыслы, дизайн и моду. В 2024 году регион вошел в шорт-лист национальной премии "Russian Creative Awards" в номинации "Креативный регион".Кроме того, в этом году Ивановская область (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом) вошла в первую десятку креативных регионов согласно рейтингу Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.Помимо официального признания, Ивановская область получает самые положительные и благоприятные отзывы среди пользователей социальных сетей."…Все больше и больше радует этот регион своей тягой к созданию нового, красивого и комфортного… Маленькие чудесные русские города, которые активно благоустраиваются. В которых как грибы растут арт-кластеры, гостевые дома, развивается кухня, локальные ремесла. В каждом из этих городов создаётся комфортная городская среда. В каждый из этих городов проникают крутые образцы современного дизайна и везде есть какие-то крутые коллабы: Рождество в Шуе со студией Dreamlaser, Преображение с Dotorg и какой-то чумовой продакшн у фестиваля "Зеркало" в Юрьевце. В конце концов цель у всего этого простая. Чтобы в городах хотелось жить местным, а не местным хотелось туда чаще приезжать", – пишет, например, телеграм-канал "Унежить душу".Но все это – лишь начало большого пути. Давайте посмотрим, какие креативные проекты готовит Ивановская область в будущем.Места притяженияИвановская область – из числа регионов-лидеров по созданию комфортной городской среды. Определяющие факторы успеха – богатая история и культура городов, а также реализация запросов жителей.Координирует и объединяет творческие сообщества региона Центр территориального развития Ивановской области. На его счету – несколько успешных проектов благоустройства малых городов региона. В Ивановской области к развитию малых городов применяют комплексный подход, который включает качественные преобразования инфраструктуры и социальной сферы, благоустройство и инвестиции в экономику.С момента запуска в 2018 году Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, 27 проектов из Ивановской области стали победителями. Но благоустройство – только часть преображения малых городов, следующий шаг – это объединение городских проектов с креативными индустриями."Городская среда должна формироваться междисциплинарной командой для решения сложносочиненных задач и запросов местных сообществ", – уверена генеральный директор Центра территориального развития Ивановской области София Познанская.Именно по ее инициативе была создана рабочая группа по развитию городской креативной среды на уровне Минстроя РФ."Такая группа сможет объединить работу профильных ведомств и институтов развития – таких, как АНО "Креативная экономика", ДОМ.РФ, ВЭБ.РФ и других. Существующие проекты необходимо проанализировать, предложить новые и синхронизировать имеющиеся меры поддержки комплексных проектов развития городской и креативной среды", – отметила Познанская.Большинство преображенных пространств в Ивановской области не просто заново включены в активную городскую среду, но уже стали местом притяжения и объединения для креативных городских сообществ."Ивановская область является лидером работы с малыми городами, в том числе, с точки зрения практик, которые ретранслируются как лучшие в стране. Всегда необходимо стратегию глобальных задач декомпозировать на конкретное место", – отметила эксперт конкурса по малым городам и историческим поселениям Минстроя России Мари Чичагова.Наследие легендарных мастеровИзвестно, что молодежь стремится к творческим профессиям и креативному бизнесу. А эти направления более развиты в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках. И это – одна из причин оттока молодежи из малых городов. Развитие креативных индустрий может снизить миграцию и помочь творческой самореализации в малых городах. Согласно недавнему опросу, проведенному ВЦИОМ, 32% россиян готовы работать в креативных профессиях, а 7% уже заняты в этой сфере.В Ивановской области творческие индустрии развиваются даже в небольших населенных пунктах. В этом смысле уникален Палех – старинный поселок художников и иконописцев, где каждый четвертый житель связан с творчеством и искусством.Фактором активизации творческого сообщества Палеха стала работа над преображением сквера у Крестовоздвижеского храма. Тогда, в 2018 году, власти Ивановской области впервые вступили в новое для региона направление – комплексное благоустройство. К разработке концепции активно подключились местные художники, что и запустило процесс "перезагрузки" Палеха. В поселке восстановили старинные мастерские, стали открываться локальные атмосферные кафе. И, как следствие, в Палех потянулись гости – за творчеством и вдохновением.Сегодня в Палехе возрождается традиционная, с многовековыми традициями иконопись, продолжает развиваться искусство палехской лаковой миниатюры, которое в декабре отмечает 100-летний юбилей. Сегодня искусство Палеха вдохновляет молодых, творческих ребят, которые приезжают в старинное село-академию со всех уголков страны, чтобы переосмыслить наследие местных мастеров.Учиться урбанистикеСейчас деятельность Центра территориального развития расширяется и на другие сферы.Например, на образование. В этом году команда Центра территориального развития основала "Школу новой урбанистики" (ШНУр). Это – серия открытых лекций и семинаров, где не только студенты ивановских вузов, но и все желающие могут познакомиться с разнообразными современными подходами к городским исследованиям.В Центре территориального развития Ивановской области уверены: итоги этого года подтверждают важность и растущий потенциал креативных индустрий для развития экономики малых городов, за счет привлечения туристов, инвестиций и создания благоприятной среды для развития других отраслей.Побеждает каждая пятая заявкаДля поддержки творческих проектов с 2023 года Президентский фонд культурных инициатив открывает региональные проектные офисы. В Иванове такой офис появился в марте 2024 года. Соглашение об этом подписали губернатор Станислав Воскресенский и директор фонда Роман Карманов.Жители Ивановской области активно участвуют в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря поддержке фонда в регионе реализован 41 проект.Как отмечают в организации, практически каждая пятая заявка от Ивановской области становится победителем грантовых конкурсов, тогда как в среднем по стране только каждый десятый проект побеждает. Это говорит о качественной подготовке креативных команд и заинтересованности региона в развитии своего культурного потенциала.

https://ria.ru/20241220/ivanovskaya_oblast-1990224210.html

https://ria.ru/20241220/goroda-1990454083.html

https://ria.ru/20241220/shuya-1990124539.html

https://ria.ru/20241219/remont-1990264626.html

https://ria.ru/20241217/resheniya-1989481746.html

https://ria.ru/20241211/prostranstva-1988668934.html

палех

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

палех, станислав воскресенский, роман карманов, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), президентский фонд культурных инициатив