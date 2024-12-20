https://ria.ru/20241220/kosmonavty-1990294558.html

Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Российские космонавты завершили работу в открытом космосе - РИА Новости, 20.12.2024

Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, полное время... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:31:00+03:00

2024-12-20T02:31:00+03:00

2024-12-20T02:42:00+03:00

наука

космос - риа наука

алексей овчинин

иван вагнер

федор юрчихин

роскосмос

российская академия наук

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, полное время работы в открытом космосе составило 7 часов 17 минут, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос". Выход начался, когда космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.35 мск. Сначала Овчинин и Вагнер выполнили главную задачу - установили на служебном модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба". После этого они заменили четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей, демонтировали два устройства эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость", а также сняли аппаратуру "Индикатор-МКС". Работа со спектрометром заняла больше времени, чем изначально планировали организаторы выхода, поэтому от части задач пришлось отказаться. В частности, космонавты не стали переносить внешний пульт управления EMMI на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" космонавты с помощью манипулятора ERA. В конце выхода Овчинин с помощью переносного рабочего места на манипуляторе оттолкнул укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами спектрометра и "Индикатором-МКС", чтобы она со временем сошла с орбиты и сгорела в атмосфере. С помощью рентгеновского спектрометра СПИН-X1-МВН, созданного в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, учёные собираются измерить космический радиационный фон. Прибор сможет проводить обзор 84% небесной сферы. Один обзор будет занимать 72 дня, а всего за три года работы спектрометра учёные планируют выполнить 15 обзоров. Оборудование "Индикатор-МКС" установили космонавты Фёдор Юрчихин и Александр Мисуркин в июне 2013 года. Оно использовалось для эксперимента "Контроль" (завершён в 2021 году), в рамках которого изучалась атмосфера вокруг станции чтобы понять, насколько системы станции влияют на неё. Как сообщил космонавтам наземный специалист, полное время работы в открытом космосе составило 7 часов 17 минут. Это был 73-й выход по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин работал за бортом станции второй раз в своей карьере, Вагнер - первый.

https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html

https://ria.ru/20241125/mks-1985565125.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, федор юрчихин, роскосмос, российская академия наук