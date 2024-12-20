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Российские космонавты завершили работу в открытом космосе - РИА Новости, 20.12.2024
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Наука
 
02:31 20.12.2024 (обновлено: 02:42 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/kosmonavty-1990294558.html
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе - РИА Новости, 20.12.2024
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе
Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, полное время... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T02:31:00+03:00
2024-12-20T02:42:00+03:00
наука
космос - риа наука
алексей овчинин
иван вагнер
федор юрчихин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, полное время работы в открытом космосе составило 7 часов 17 минут, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос". Выход начался, когда космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.35 мск. Сначала Овчинин и Вагнер выполнили главную задачу - установили на служебном модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба". После этого они заменили четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей, демонтировали два устройства эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость", а также сняли аппаратуру "Индикатор-МКС". Работа со спектрометром заняла больше времени, чем изначально планировали организаторы выхода, поэтому от части задач пришлось отказаться. В частности, космонавты не стали переносить внешний пульт управления EMMI на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" космонавты с помощью манипулятора ERA. В конце выхода Овчинин с помощью переносного рабочего места на манипуляторе оттолкнул укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами спектрометра и "Индикатором-МКС", чтобы она со временем сошла с орбиты и сгорела в атмосфере. С помощью рентгеновского спектрометра СПИН-X1-МВН, созданного в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, учёные собираются измерить космический радиационный фон. Прибор сможет проводить обзор 84% небесной сферы. Один обзор будет занимать 72 дня, а всего за три года работы спектрометра учёные планируют выполнить 15 обзоров. Оборудование "Индикатор-МКС" установили космонавты Фёдор Юрчихин и Александр Мисуркин в июне 2013 года. Оно использовалось для эксперимента "Контроль" (завершён в 2021 году), в рамках которого изучалась атмосфера вокруг станции чтобы понять, насколько системы станции влияют на неё. Как сообщил космонавтам наземный специалист, полное время работы в открытом космосе составило 7 часов 17 минут. Это был 73-й выход по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин работал за бортом станции второй раз в своей карьере, Вагнер - первый.
https://ria.ru/20241218/astronavty-1989817645.html
https://ria.ru/20241125/mks-1985565125.html
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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, федор юрчихин, роскосмос, российская академия наук
Наука, Космос - РИА Наука, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Федор Юрчихин, Роскосмос, Российская академия наук
Российские космонавты завершили работу в открытом космосе

Российские космонавты Овчинин и Вагнер завершили работу в открытом космосе

© Фото : ESA/Алекс ГерстВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© Фото : ESA/Алекс Герст
Выход в открытый космос. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер завершили работу в открытом космосе и вернулись на борт Международной космической станции, полное время работы в открытом космосе составило 7 часов 17 минут, трансляцию выхода ведёт "Роскосмос".
Выход начался, когда космонавты открыли люк модуля "Поиск" в 18.35 мск. Сначала Овчинин и Вагнер выполнили главную задачу - установили на служебном модуле "Звезда" рентгеновский спектрометр СПИН-X1-МВН для эксперимента "Монитор всего неба". После этого они заменили четыре фиксирующие платы разъёмов кабелей, демонтировали два устройства эксперимента "Тест" и две панели эксперимента "Выносливость", а также сняли аппаратуру "Индикатор-МКС".
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Работа со спектрометром заняла больше времени, чем изначально планировали организаторы выхода, поэтому от части задач пришлось отказаться. В частности, космонавты не стали переносить внешний пульт управления EMMI на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" космонавты с помощью манипулятора ERA. В конце выхода Овчинин с помощью переносного рабочего места на манипуляторе оттолкнул укладку с демонтированными старыми фиксирующими платами, защитными чехлами спектрометра и "Индикатором-МКС", чтобы она со временем сошла с орбиты и сгорела в атмосфере.
С помощью рентгеновского спектрометра СПИН-X1-МВН, созданного в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, учёные собираются измерить космический радиационный фон. Прибор сможет проводить обзор 84% небесной сферы. Один обзор будет занимать 72 дня, а всего за три года работы спектрометра учёные планируют выполнить 15 обзоров.
Оборудование "Индикатор-МКС" установили космонавты Фёдор Юрчихин и Александр Мисуркин в июне 2013 года. Оно использовалось для эксперимента "Контроль" (завершён в 2021 году), в рамках которого изучалась атмосфера вокруг станции чтобы понять, насколько системы станции влияют на неё.
Как сообщил космонавтам наземный специалист, полное время работы в открытом космосе составило 7 часов 17 минут.
Это был 73-й выход по российской программе в рамках МКС и второй в 2024 году. Овчинин работал за бортом станции второй раз в своей карьере, Вагнер - первый.
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НаукаКосмос - РИА НаукаАлексей ОвчининИван ВагнерФедор ЮрчихинРоскосмосРоссийская академия наук
 
 
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