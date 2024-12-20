https://ria.ru/20241220/ispanija-1990292040.html

Испания не рассматривает отправку военных на Украину

Испания не рассматривает отправку военных на Украину - РИА Новости, 20.12.2024

Испания не рассматривает отправку военных на Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти Испании не рассматривают размещение военных на Украине. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:52:00+03:00

2024-12-20T01:52:00+03:00

2024-12-20T01:52:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти Испании не рассматривают размещение военных на Украине. Отвечая на вопросы журналистов на саммите ЕС, Санчес напомнил о подписанном несколько месяцев назад соглашении о безопасности с Украиной, по которому Испания выделила пакет военной помощи на сумму в 1 миллиард евро. "Это соглашение (о безопасности -ред.) ...будет действовать в течение десяти лет. ...Но мы не рассматриваем размещения испанских военных на украинской земле", - заявил политик. В конце мая сообщалось, что Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241219/ispanija-1990034736.html

https://ria.ru/20241103/ispaniya-1981590728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, испания, россия, педро санчес, сергей лавров, нато, евросоюз