Испания не рассматривает отправку военных на Украину
Премьер Испании Санчес: Мадрид не рассматривает размещение военных на Украине
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти Испании не рассматривают размещение военных на Украине.
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"Это соглашение (о безопасности -ред.) ...будет действовать в течение десяти лет. ...Но мы не рассматриваем размещения испанских военных на украинской земле", - заявил политик.
В конце мая сообщалось, что Зеленский и Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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