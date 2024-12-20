https://ria.ru/20241220/inoagent-1990471885.html

Совфед продолжит ограничивать деятельность иноагентов, заявила Матвиенко

Совфед продолжит ограничивать деятельность иноагентов, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.12.2024

Совфед продолжит ограничивать деятельность иноагентов, заявила Матвиенко

Совет Федерации продолжит на законодательном уровне ограничивать вредоносную деятельность иноагентов, которые предав Родину, "за дешевые западные гривенники... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T17:14:00+03:00

2024-12-20T17:14:00+03:00

2024-12-20T17:16:00+03:00

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Совет Федерации продолжит на законодательном уровне ограничивать вредоносную деятельность иноагентов, которые предав Родину, "за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России", заявила председатель палаты Валентина Матвиенко. "Мы видим, как все общество осуждает иноагентов. Они родились в нашей стране, получили бесплатное образование, заработали немалые деньги и теперь за дешевые западные гривенники изощряются в очернении России. Таким предателям, конечно, нет прощения", - сказала политик на закрытии осенней сессии СФ. Матвиенко подчеркнула: "Мы и дальше на законодательном уровне будем принимать необходимые решения, ужесточать наше законодательство, чтобы ограничить (их) вредоносную деятельность". -0-

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф