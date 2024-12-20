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Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 20.12.2024
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11:22 20.12.2024 (обновлено: 11:34 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/inoagent-1990344694.html
Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов
Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 20.12.2024
Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:22:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. На иностранного агента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика. Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте, не является нарушением банковской тайны. Также предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра – счет подлежит закрытию и остаток по нему возвращается владельцу.
https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989672811.html
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экономика, россия, совет федерации рф
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам на рублевые спецсчета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности.
Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. На иностранного агента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика.
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Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте, не является нарушением банковской тайны.
Также предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра – счет подлежит закрытию и остаток по нему возвращается владельцу.
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