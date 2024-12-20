Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов
Совфед одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам на рублевые спецсчета
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности.
Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. На иностранного агента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика.
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Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте, не является нарушением банковской тайны.
Также предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра – счет подлежит закрытию и остаток по нему возвращается владельцу.