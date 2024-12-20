https://ria.ru/20241220/inoagent-1990344694.html

Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов

Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 20.12.2024

Совфед одобрил закон об особых денежных спецсчетах для иноагентов

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:22:00+03:00

2024-12-20T11:22:00+03:00

2024-12-20T11:34:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. Инициативой предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. На иностранного агента возлагается обязанность уведомить о своем статусе лиц, выплачивающих ему в силу договора или закона соответствующие платежи или вознаграждение. Зачисление денежных средств на указанный счет будет признаваться надлежащим исполнением обязательств плательщика. Уполномоченный банк уведомляет Минюст России о реквизитах такого счета, и они включаются в реестр иностранных агентов. При этом предусматривается, что данные действия банка, а также публикация Минюстом этих сведений на своем официальном стайте, не является нарушением банковской тайны. Также предусматривается возможность списания с данного счета денежных средств в случае взыскания по обязательствам иностранного агента в бюджет и в иных случаях, устанавливаемых правительством РФ. В случае исключения иностранного агента из реестра – счет подлежит закрытию и остаток по нему возвращается владельцу.

https://ria.ru/20241217/inoagenty-1989672811.html

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экономика, россия, совет федерации рф