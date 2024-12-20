https://ria.ru/20241220/harkov-1990304361.html

В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт

В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 20.12.2024

В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт

Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен при ударе по Харькову, ликвидированы более 15 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T06:09:00+03:00

2024-12-20T06:09:00+03:00

2024-12-20T07:56:00+03:00

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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен при ударе по Харькову, ликвидированы более 15 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Стало известно, что в результате ракетного удара по северо-восточной части города Харькова был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). По словам очевидцев, после прилета на место ЧП прибыло три пожарных автомобиля и восемь карет скорой помощи", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что место сразу оцепили представители силовых ведомств, но можно было рассмотреть погрузку тел в военный тентованный грузовой автомобиль. "Численность ликвидированных боевиков составила более 15 человек. Количество раненых не установлено, но их было меньше, чем трупов", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990302138.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

харьков, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность