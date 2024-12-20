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В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 20.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 20.12.2024 (обновлено: 07:56 20.12.2024)
https://ria.ru/20241220/harkov-1990304361.html
В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт
В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт - РИА Новости, 20.12.2024
В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт
Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен при ударе по Харькову, ликвидированы более 15 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T06:09:00+03:00
2024-12-20T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен при ударе по Харькову, ликвидированы более 15 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Стало известно, что в результате ракетного удара по северо-восточной части города Харькова был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). По словам очевидцев, после прилета на место ЧП прибыло три пожарных автомобиля и восемь карет скорой помощи", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что место сразу оцепили представители силовых ведомств, но можно было рассмотреть погрузку тел в военный тентованный грузовой автомобиль. "Численность ликвидированных боевиков составила более 15 человек. Количество раненых не установлено, но их было меньше, чем трупов", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20241220/spetsoperatsiya-1990302138.html
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харьков, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Харькове уничтожили пункт дислокации ВСУ, рассказал военный эксперт

Марочко: при ударе по Харькову уничтожен пункт временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 дек - РИА Новости. Пункт временной дислокации ВСУ уничтожен при ударе по Харькову, ликвидированы более 15 человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Стало известно, что в результате ракетного удара по северо-восточной части города Харькова был уничтожен пункт временной дислокации одного из подразделений ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). По словам очевидцев, после прилета на место ЧП прибыло три пожарных автомобиля и восемь карет скорой помощи", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
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Он добавил, что место сразу оцепили представители силовых ведомств, но можно было рассмотреть погрузку тел в военный тентованный грузовой автомобиль.
"Численность ликвидированных боевиков составила более 15 человек. Количество раненых не установлено, но их было меньше, чем трупов", - сказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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