"Продуктов уже не хватает". Шольц сдержал данное немцам обещание
Главред "Берлинского телеграфа" Бойко: за последние годы ФРГ сильно изменилась
© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер ФРГ Олаф Шольц
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру. Страну ждут досрочные выборы, которые пройдут на фоне огромных проблем, накопившихся за три года правления Олафа Шольца. Что происходит в Германии и какие вырисовываются перспективы — в материале РИА Новости.
Недолго музыка играла
Кажется, у немцев украли Рождество: главный праздник встречают совсем без настроения. Достаточно взглянуть на традиционные для декабря ярмарки — тихо и малолюдно.
© AP Photo / Michael SohnПосетители на рождественской ярмарке в Берлине, Германия
© AP Photo / Michael Sohn
Посетители на рождественской ярмарке в Берлине, Германия
"Прежнего ажиотажа нет, ведь цены выросли невероятно. Глинтвейн — пять евро. Раньше было два-три", — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Берлинский телеграф" Александр Бойко, который живет в немецкой столице уже не первый десяток лет.
Пряное вино — лишь верхушка айсберга. Подрожало все. Официальная статистика по инфляции за 2022 и 2023 годы — 6,9 и 5,9 процента соответственно. Но реальность куда хуже.
"Да практически вдвое! Например, сливочное масло стоило 1,2-1,5 евро. Сейчас в некоторых магазинах доходит до трех. Банковские вклады обесценились. Тарифы на электроэнергию увеличились на треть. Реальные доходы людей упали, и многие теперь уже не могут позволить себе жить как прежде", — добавляет Александр.
Больше всего страдают наименее обеспеченные. Так, студент Берлинского университета Гумбольдта Дмитрий Еремин с большим трудом нашел жилье: ни стипендии, ни подработки не хватает.
© ИнфографикаУровень инфляции в Германии
© Инфографика
Уровень инфляции в Германии
"Даже в пандемию с этим проблем не было. Теперь комната — минимум 700 евро, — жалуется он. — Не только из-за инфляции. Большой спрос: много сирийских и украинских беженцев".
Пенсия в Германии — 1200-1500 евро (в зависимости от региона), этого явно мало. Еремин работает в одном из благотворительных центров, который раздает гумпомощь. Пожилые к ним в последние месяцы приходят все чаще, отмечает он. Очереди перед благотворительным магазином Tafel упоминал и Бойко. Дешевые продукты на грани просрочки десятилетия выручали нуждающихся, но в последнее время это дефицит.
Упущенный шанс
Три года назад проблемы тоже были: экономика страдала от ковидных ограничений и засилья мигрантов. Преемник Ангелы Меркель, правившей 16 лет, обещал все исправить. Ему поверили: рейтинг Шольца поднялся до 73%.
Но ненадолго. В августе 2023-го положительно его работу оценивали лишь 43% (отрицательно — 51%). Сейчас политический барометр показывает 37%.
Вряд ли результат голосования по вотуму доверия стал для Шольца сюрпризом. Парламентарии сразу дали понять, что из политического кризиса, вызванного распадом правящей коалиции, можно выйти только через досрочные выборы.
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
В итоге 394 депутата из 717 выразили ему недоверие. Поддержали 207. Теперь президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустит парламент. Выборы, скорее всего, назначат на 23 февраля. Действующий канцлер намерен в них участвовать. Но шансов на победу у него немного.
Бюджет на 2025-й так и не согласовали. Социал-демократы (СДПГ) и "Зеленые" вступили в конфликт с министром финансов Кристианом Линднером из "Свободных демократов" (СвДП). Он отстаивал сокращение расходов на социально-экономическое развитие Германии при продолжении спонсирования Украины. Остальные требовали не допускать этого, но и от помощи Киеву не отказывались.
В итоге Линднер покинул пост, а свободные демократы вышли из коалиции. Нужно новое правительство. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство (30%) получил бы блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. СДПГ пока может рассчитывать только на 17%.
© ИнфографикаРейтинг основных политических партий Германии
© Инфографика
Рейтинг основных политических партий Германии
Порог необратимости
Сегодня чем моложе немец, тем меньше перспектив он видит на родине. По словам главреда "Берлинского телеграфа", молодежь в Германии все больше грезит о переезде в Скандинавские страны или США.
Неудивительно: жизнь дорожает, а ее качество падает. Высокие налоги (до 40%) себя не оправдывают. Детских садов по-прежнему не хватает, в школах — устаревшее оборудование. Транспортная инфраструктура, которой когда-то так гордились немцы, тоже уже не та.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГорожане на платформе вокзала "Зоологический Сад" в Берлине
Горожане на платформе вокзала "Зоологический Сад" в Берлине
"Поезда часто опаздывают, в вагонах грязно. Отмена и перенос рейсов — обычное дело. Железнодорожные пути не обновляли и не ремонтировали годами. В метель возникают заторы. План властей пересадить до десяти процентов населения с личного транспорта на общественный провалился. Наоборот, стали меньше ездить по железной дороге", — объясняет Бойко.
В то же время в трамваях и автобусах усилили билетный контроль. В гражданскую сознательность уже не верят.
"Германия не рухнет в одночасье. Это и делает такой сценарий столь душераздирающе пугающим. Очень медленное, затяжное падение экономики, касающееся не отдельных компаний или городов, а всей страны", — оценивает общую ситуацию Эми Уэбб, гендиректор консалтингового Future Today Institute.
Упадок грозит стать необратимым. Взлет цен на энергоносители, вызванный антироссийскими санкциями, и сокращение экспорта из-за снижения конкурентоспособности привели к затяжной стагнации.
По оценкам Bloomderg, состояние каждого немецкого домохозяйства ухудшается на 2500 евро в год. Вторая половина 2022-го сильно ударила по простым людям. Потребительские цены повышались по 8,8% в месяц. Позже ситуация стабилизировалось, но динамика до сих пор негативная.
© ИнфографикаДинамика ВВП Германии
© Инфографика
Динамика ВВП Германии
Последняя надежда
Аналитик Института экономики Германии Михаэль Гремлинг назвал уходящий год "потерянным" для экономики. Опрос показал, что четыре из десяти предприятий планируют сократить рабочие места в 2025-м. Расходы растут, а инвестиций все меньше. Впрочем, причина не только в этом.
"Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает — и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы годами не инвестировали в инфраструктуру и квалифицированных работников, тоже сказывается", — признал вице-канцлер и действующий министр экономики от "Зеленых" Роберт Хабек.
Особенно пострадал Volkswagen. Работники предприятий автоконцерна протестуют. Почти 70 тысяч человек участвовали во второй предупредительной забастовке из-за закрытия трех заводов.
© AP Photo / Julian StratenschulteМитинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
"Разоряются много старых фирм. Некоторым по 60, по 100 лет. В следующем году могут уволить до 20 тысяч человек. А найти новую работу крайне непросто. Сидеть на пособии — тоже не вариант. В частности, на оплату жилья в столице его точно не хватит. К слову, в Берлине банкротств очень много, притом что город дотационный", — говорит Александр Бойко.
Предстоящие выборы — едва ли не единственная надежда немцев на улучшения. И какими бы ни были результаты голосования, вновь собрать коалицию после разрыва с СвДП Шольцу вряд ли удастся.