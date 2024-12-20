https://ria.ru/20241220/germaniya-1990135336.html

"Продуктов уже не хватает". Шольц сдержал данное немцам обещание

"Продуктов уже не хватает". Шольц сдержал данное немцам обещание - РИА Новости, 20.12.2024

"Продуктов уже не хватает". Шольц сдержал данное немцам обещание

Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру. Страну ждут досрочные выборы, которые пройдут на фоне огромных проблем, накопившихся за три года правления Олафа... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Бундестаг вынес вотум недоверия канцлеру. Страну ждут досрочные выборы, которые пройдут на фоне огромных проблем, накопившихся за три года правления Олафа Шольца. Что происходит в Германии и какие вырисовываются перспективы — в материале РИА Новости.Недолго музыка игралаКажется, у немцев украли Рождество: главный праздник встречают совсем без настроения. Достаточно взглянуть на традиционные для декабря ярмарки — тихо и малолюдно."Прежнего ажиотажа нет, ведь цены выросли невероятно. Глинтвейн — пять евро. Раньше было два-три", — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Берлинский телеграф" Александр Бойко, который живет в немецкой столице уже не первый десяток лет.Пряное вино — лишь верхушка айсберга. Подрожало все. Официальная статистика по инфляции за 2022 и 2023 годы — 6,9 и 5,9 процента соответственно. Но реальность куда хуже."Да практически вдвое! Например, сливочное масло стоило 1,2-1,5 евро. Сейчас в некоторых магазинах доходит до трех. Банковские вклады обесценились. Тарифы на электроэнергию увеличились на треть. Реальные доходы людей упали, и многие теперь уже не могут позволить себе жить как прежде", — добавляет Александр.Больше всего страдают наименее обеспеченные. Так, студент Берлинского университета Гумбольдта Дмитрий Еремин с большим трудом нашел жилье: ни стипендии, ни подработки не хватает."Даже в пандемию с этим проблем не было. Теперь комната — минимум 700 евро, — жалуется он. — Не только из-за инфляции. Большой спрос: много сирийских и украинских беженцев".Пенсия в Германии — 1200-1500 евро (в зависимости от региона), этого явно мало. Еремин работает в одном из благотворительных центров, который раздает гумпомощь. Пожилые к ним в последние месяцы приходят все чаще, отмечает он. Очереди перед благотворительным магазином Tafel упоминал и Бойко. Дешевые продукты на грани просрочки десятилетия выручали нуждающихся, но в последнее время это дефицит.Упущенный шансТри года назад проблемы тоже были: экономика страдала от ковидных ограничений и засилья мигрантов. Преемник Ангелы Меркель, правившей 16 лет, обещал все исправить. Ему поверили: рейтинг Шольца поднялся до 73%.Но ненадолго. В августе 2023-го положительно его работу оценивали лишь 43% (отрицательно — 51%). Сейчас политический барометр показывает 37%.Вряд ли результат голосования по вотуму доверия стал для Шольца сюрпризом. Парламентарии сразу дали понять, что из политического кризиса, вызванного распадом правящей коалиции, можно выйти только через досрочные выборы.В итоге 394 депутата из 717 выразили ему недоверие. Поддержали 207. Теперь президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустит парламент. Выборы, скорее всего, назначат на 23 февраля. Действующий канцлер намерен в них участвовать. Но шансов на победу у него немного.Бюджет на 2025-й так и не согласовали. Социал-демократы (СДПГ) и "Зеленые" вступили в конфликт с министром финансов Кристианом Линднером из "Свободных демократов" (СвДП). Он отстаивал сокращение расходов на социально-экономическое развитие Германии при продолжении спонсирования Украины. Остальные требовали не допускать этого, но и от помощи Киеву не отказывались.В итоге Линднер покинул пост, а свободные демократы вышли из коалиции. Нужно новое правительство. Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство (30%) получил бы блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. СДПГ пока может рассчитывать только на 17%.Порог необратимостиСегодня чем моложе немец, тем меньше перспектив он видит на родине. По словам главреда "Берлинского телеграфа", молодежь в Германии все больше грезит о переезде в Скандинавские страны или США.Неудивительно: жизнь дорожает, а ее качество падает. Высокие налоги (до 40%) себя не оправдывают. Детских садов по-прежнему не хватает, в школах — устаревшее оборудование. Транспортная инфраструктура, которой когда-то так гордились немцы, тоже уже не та."Поезда часто опаздывают, в вагонах грязно. Отмена и перенос рейсов — обычное дело. Железнодорожные пути не обновляли и не ремонтировали годами. В метель возникают заторы. План властей пересадить до десяти процентов населения с личного транспорта на общественный провалился. Наоборот, стали меньше ездить по железной дороге", — объясняет Бойко.В то же время в трамваях и автобусах усилили билетный контроль. В гражданскую сознательность уже не верят."Германия не рухнет в одночасье. Это и делает такой сценарий столь душераздирающе пугающим. Очень медленное, затяжное падение экономики, касающееся не отдельных компаний или городов, а всей страны", — оценивает общую ситуацию Эми Уэбб, гендиректор консалтингового Future Today Institute.Упадок грозит стать необратимым. Взлет цен на энергоносители, вызванный антироссийскими санкциями, и сокращение экспорта из-за снижения конкурентоспособности привели к затяжной стагнации.По оценкам Bloomderg, состояние каждого немецкого домохозяйства ухудшается на 2500 евро в год. Вторая половина 2022-го сильно ударила по простым людям. Потребительские цены повышались по 8,8% в месяц. Позже ситуация стабилизировалось, но динамика до сих пор негативная.Последняя надеждаАналитик Института экономики Германии Михаэль Гремлинг назвал уходящий год "потерянным" для экономики. Опрос показал, что четыре из десяти предприятий планируют сократить рабочие места в 2025-м. Расходы растут, а инвестиций все меньше. Впрочем, причина не только в этом."Германия — экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает — и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы годами не инвестировали в инфраструктуру и квалифицированных работников, тоже сказывается", — признал вице-канцлер и действующий министр экономики от "Зеленых" Роберт Хабек.Особенно пострадал Volkswagen. Работники предприятий автоконцерна протестуют. Почти 70 тысяч человек участвовали во второй предупредительной забастовке из-за закрытия трех заводов."Разоряются много старых фирм. Некоторым по 60, по 100 лет. В следующем году могут уволить до 20 тысяч человек. А найти новую работу крайне непросто. Сидеть на пособии — тоже не вариант. В частности, на оплату жилья в столице его точно не хватит. К слову, в Берлине банкротств очень много, притом что город дотационный", — говорит Александр Бойко.Предстоящие выборы — едва ли не единственная надежда немцев на улучшения. И какими бы ни были результаты голосования, вновь собрать коалицию после разрыва с СвДП Шольцу вряд ли удастся.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, сша, олаф шольц, хдс/хсс, бундестаг германии, volkswagen group