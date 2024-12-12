https://ria.ru/20241212/germanija-1988831978.html
Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места
Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места - РИА Новости, 12.12.2024
Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места
Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW). РИА Новости, 12.12.2024
2024-12-12T15:06
2024-12-12T15:06
2024-12-12T15:06
экономика
цены на нефть
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW). "Тридцать восемь процентов планируют сократить рабочие места в новом году. Лишь 17% собираются нанимать новых сотрудников. Таким образом, перспективы трудоустройства такие же плохие, как во время мирового финансового кризиса 2009 года", - приводит IW результаты исследования, в котором приняли участие 2 тысячи предприятий. В промышленности складывается особенно тяжелая ситуация: 44% предприятий в этой отрасли планируют сокращения в будущем году, только 14% опрошенных намерены нанять новых сотрудников. Ненамного лучше положение в сфере услуг, которая "в предыдущие годы способствовала стабилизации рынка труда", заявляют исследователи. В этой отрасли 35% работодателей планируют сократить персонал, лишь 23% - трудоустроить новых сотрудников. Около 40% опрошенных компаний считают, что их дела в 2025 году ухудшатся, столько же предприятий собираются сократить объем инвестиций. "2024 год стал потерянным с точки зрения экономической политики", - заявил исследователь IW Михаэль Грёмлинг. Сохраняются проблемы, связанные с высокими ценами на энергоносители, затратами на персонал и бюрократией, политической неопределенностью и нехваткой рабочей силы. Поэтому особенно важно, чтобы новое правительство ФРГ быстро начало решать проблемы после выборов в следующем году, отметил эксперт. В Германии уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Исследователи рассмотрели два сценария развития немецкой экономики в ближайшие два года: продолжение стагнации с ростом ВВП на 0,4-0,8% и чуть более оптимистичный сценарий, при котором рост составит 1,1-1,6%. Ранее сообщалось, что согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в Германии, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.
https://ria.ru/20241212/tramp-1988824321.html
https://ria.ru/20240921/germaniya-1973995804.html
https://ria.ru/20241104/volkswagen-1981807090.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, германия
Экономика, Цены на нефть, Германия
Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места
Опрос Института экономики ФРГ: 38% предприятий планируют сокращения в 2025 году
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW).
"Тридцать восемь процентов планируют сократить рабочие места в новом году. Лишь 17% собираются нанимать новых сотрудников. Таким образом, перспективы трудоустройства такие же плохие, как во время мирового финансового кризиса 2009 года", - приводит IW результаты исследования, в котором приняли участие 2 тысячи предприятий.
В промышленности складывается особенно тяжелая ситуация: 44% предприятий в этой отрасли планируют сокращения в будущем году, только 14% опрошенных намерены нанять новых сотрудников. Ненамного лучше положение в сфере услуг, которая "в предыдущие годы способствовала стабилизации рынка труда", заявляют исследователи. В этой отрасли 35% работодателей планируют сократить персонал, лишь 23% - трудоустроить новых сотрудников.
Около 40% опрошенных компаний считают, что их дела в 2025 году ухудшатся, столько же предприятий собираются сократить объем инвестиций.
"2024 год стал потерянным с точки зрения экономической политики", - заявил исследователь IW Михаэль Грёмлинг. Сохраняются проблемы, связанные с высокими ценами на энергоносители, затратами на персонал и бюрократией, политической неопределенностью и нехваткой рабочей силы. Поэтому особенно важно, чтобы новое правительство ФРГ быстро начало решать проблемы после выборов в следующем году, отметил эксперт.
В Германии уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Исследователи рассмотрели два сценария развития немецкой экономики в ближайшие два года: продолжение стагнации с ростом ВВП на 0,4-0,8% и чуть более оптимистичный сценарий, при котором рост составит 1,1-1,6%.
Ранее сообщалось, что согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в Германии, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.