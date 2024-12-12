https://ria.ru/20241212/germanija-1988831978.html

Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места

Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места - РИА Новости, 12.12.2024

Около 40% предприятий в Германии планируют сократить рабочие места

Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW). РИА Новости, 12.12.2024

2024-12-12T15:06

2024-12-12T15:06

2024-12-12T15:06

экономика

цены на нефть

германия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Четыре из десяти предприятий в Германии планируют сократить рабочие места в следующем году, следует из опроса, проведенного Институтом экономики Германии (IW). "Тридцать восемь процентов планируют сократить рабочие места в новом году. Лишь 17% собираются нанимать новых сотрудников. Таким образом, перспективы трудоустройства такие же плохие, как во время мирового финансового кризиса 2009 года", - приводит IW результаты исследования, в котором приняли участие 2 тысячи предприятий. В промышленности складывается особенно тяжелая ситуация: 44% предприятий в этой отрасли планируют сокращения в будущем году, только 14% опрошенных намерены нанять новых сотрудников. Ненамного лучше положение в сфере услуг, которая "в предыдущие годы способствовала стабилизации рынка труда", заявляют исследователи. В этой отрасли 35% работодателей планируют сократить персонал, лишь 23% - трудоустроить новых сотрудников. Около 40% опрошенных компаний считают, что их дела в 2025 году ухудшатся, столько же предприятий собираются сократить объем инвестиций. "2024 год стал потерянным с точки зрения экономической политики", - заявил исследователь IW Михаэль Грёмлинг. Сохраняются проблемы, связанные с высокими ценами на энергоносители, затратами на персонал и бюрократией, политической неопределенностью и нехваткой рабочей силы. Поэтому особенно важно, чтобы новое правительство ФРГ быстро начало решать проблемы после выборов в следующем году, отметил эксперт. В Германии уже пятый год продолжается стагнация. В этом году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, следует из прогноза развития экономической конъюнктуры Института экономики Германии. Исследователи рассмотрели два сценария развития немецкой экономики в ближайшие два года: продолжение стагнации с ростом ВВП на 0,4-0,8% и чуть более оптимистичный сценарий, при котором рост составит 1,1-1,6%. Ранее сообщалось, что согласно исследованию компании YouGov, подавляющее большинство немцев недовольны экономическим положением в Германии, оценивая его как "плохое". При этом улучшения ситуации в ближайшие десятилетия ожидают немногие.

https://ria.ru/20241212/tramp-1988824321.html

https://ria.ru/20240921/germaniya-1973995804.html

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экономика, цены на нефть, германия