https://ria.ru/20241210/germaniya-1988332950.html

Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии

Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии - РИА Новости, 10.12.2024

Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии

Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии приняли участие во второй предупредительной забастовке против планов сокращения части производства, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T10:33

2024-12-10T10:33

2024-12-10T10:33

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Москва, 10 дек - РИА Новости. Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии приняли участие во второй предупредительной забастовке против планов сокращения части производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. В понедельник забастовка проходила на девяти заводах автоконцерна в ФРГ. Работа на предприятиях была остановлена на 4 часа в каждую смену. "По данным IG Metall, уже в первой половине дня на забастовку пришли 68 000 человек из утренней и дневной смены, что еще больше, чем в аналогичное время неделей ранее", - сообщил профсоюз. Рабочие бастовали на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Как сообщил IG Metall, сторона работодателя в ходе четвертого раунда переговоров дала понять, что будет продолжать следовать предложению со стороны работников, но до сближения еще далеко. "Несмотря на явно более конструктивный климат переговоров, позиции по-прежнему остаются далеки друг от друга. Для IG Metall ключевым является найти решение без закрытия предприятий и увольнений в связи с производственной необходимостью", - заявил переговорщик со стороны профсоюза Торстен Грёгер. Следующий раунд переговоров назначен на 16-17 декабря. На прошлой неделе в общей сложности около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.

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в мире, авто, германия, москва, европа, volkswagen group, volkswagen touareg