Рейтинг@Mail.ru
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/germaniya-1988332950.html
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии - РИА Новости, 10.12.2024
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии приняли участие во второй предупредительной забастовке против планов сокращения части производства, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:33
2024-12-10T10:33
в мире
авто
германия
москва
европа
volkswagen group
volkswagen touareg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986963533_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_5f5b7d415c6f8e329e21b04483b64169.jpg
Москва, 10 дек - РИА Новости. Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии приняли участие во второй предупредительной забастовке против планов сокращения части производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall. В понедельник забастовка проходила на девяти заводах автоконцерна в ФРГ. Работа на предприятиях была остановлена на 4 часа в каждую смену. "По данным IG Metall, уже в первой половине дня на забастовку пришли 68 000 человек из утренней и дневной смены, что еще больше, чем в аналогичное время неделей ранее", - сообщил профсоюз. Рабочие бастовали на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Как сообщил IG Metall, сторона работодателя в ходе четвертого раунда переговоров дала понять, что будет продолжать следовать предложению со стороны работников, но до сближения еще далеко. "Несмотря на явно более конструктивный климат переговоров, позиции по-прежнему остаются далеки друг от друга. Для IG Metall ключевым является найти решение без закрытия предприятий и увольнений в связи с производственной необходимостью", - заявил переговорщик со стороны профсоюза Торстен Грёгер. Следующий раунд переговоров назначен на 16-17 декабря. На прошлой неделе в общей сложности около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке. Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20241205/hyundai-1987454964.html
https://ria.ru/20241121/poshliny-1985080657.html
https://ria.ru/20241123/finlyandiya-1985368631.html
германия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986963533_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bf8b665382aae78df43dc786caa0921b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авто, германия, москва, европа, volkswagen group, volkswagen touareg
В мире, Авто, Германия, Москва, Европа, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии

IG Metall: 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии

© AP Photo / Julian StratenschulteМитинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Москва, 10 дек - РИА Новости. Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии приняли участие во второй предупредительной забастовке против планов сокращения части производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall.
В понедельник забастовка проходила на девяти заводах автоконцерна в ФРГ. Работа на предприятиях была остановлена на 4 часа в каждую смену.
Логотип компании Huinday - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Профсоюз Hyundai присоединится к забастовке в Южной Корее
5 декабря, 09:00
"По данным IG Metall, уже в первой половине дня на забастовку пришли 68 000 человек из утренней и дневной смены, что еще больше, чем в аналогичное время неделей ранее", - сообщил профсоюз.
Рабочие бастовали на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Как сообщил IG Metall, сторона работодателя в ходе четвертого раунда переговоров дала понять, что будет продолжать следовать предложению со стороны работников, но до сближения еще далеко.
"Несмотря на явно более конструктивный климат переговоров, позиции по-прежнему остаются далеки друг от друга. Для IG Metall ключевым является найти решение без закрытия предприятий и увольнений в связи с производственной необходимостью", - заявил переговорщик со стороны профсоюза Торстен Грёгер.
Следующий раунд переговоров назначен на 16-17 декабря.
Франция - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Во Франции сотрудники Hennessy устроили забастовку из-за китайских пошлин
21 ноября, 19:57
На прошлой неделе в общей сложности около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке.
Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
Самолет авиакомпании Finnair - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
В Финляндии отменили около 300 рейсов из-за забастовки пилотов
23 ноября, 17:57
 
В миреАвтоГерманияМоскваЕвропаVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала