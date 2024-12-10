Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии
IG Metall: 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии
© AP Photo / Julian StratenschulteМитинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии
© AP Photo / Julian Stratenschulte
Митинг во время общенациональной забастовки рабочих Volkswagen в Германии. Архивное фото
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Москва, 10 дек - РИА Новости. Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen в Германии приняли участие во второй предупредительной забастовке против планов сокращения части производства, сообщил крупнейший профсоюз страны IG Metall.
В понедельник забастовка проходила на девяти заводах автоконцерна в ФРГ. Работа на предприятиях была остановлена на 4 часа в каждую смену.
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"По данным IG Metall, уже в первой половине дня на забастовку пришли 68 000 человек из утренней и дневной смены, что еще больше, чем в аналогичное время неделей ранее", - сообщил профсоюз.
Рабочие бастовали на фоне четвертого раунда переговоров о тарифах между правлением Volkswagen и представителями профсоюза. Как сообщил IG Metall, сторона работодателя в ходе четвертого раунда переговоров дала понять, что будет продолжать следовать предложению со стороны работников, но до сближения еще далеко.
"Несмотря на явно более конструктивный климат переговоров, позиции по-прежнему остаются далеки друг от друга. Для IG Metall ключевым является найти решение без закрытия предприятий и увольнений в связи с производственной необходимостью", - заявил переговорщик со стороны профсоюза Торстен Грёгер.
Следующий раунд переговоров назначен на 16-17 декабря.
На прошлой неделе в общей сложности около 100 тысяч сотрудников Volkswagen присоединились к первой предупредительной забастовке.
Ранее глава производственного совета немецкого автоконцерна Volkswagen Даниэла Кавалло сообщила, что концерн намерен в рамках мер по экономии закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. В Германии на десяти заводах компании работают около 120 тысяч человек. В Volkswagen и ранее не исключали увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. По сообщениям СМИ, увольнения могут начаться с 1 июля 2025 года, сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников.
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