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ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 20.12.2024
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01:36 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/evrosoyuz-1990291064.html
ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии
ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 20.12.2024
ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии
Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки"... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T01:36:00+03:00
2024-12-20T01:36:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на предстоящий 2025 год, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕС уже предоставил Украине 130 млрд евро, мы обеспечили и экономическую, и финансовую стабильность до 2025 года. Это хорошая новость. С фондом для Украины и кредитом G7 мы покрываем дефицит бюджета Украины на 2025 год. Это позволит Украине иметь больше финансовых средств для приобретения вооружений", - сказала она по итогам саммита ЕС. Ранее бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что институты и страны ЕС всего потратили на поддержку Украины уже порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда - на военную помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html
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в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, дидье рейндерс, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Дидье Рейндерс, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: ЕС уже предоставил Украине 130 миллиардов евро помощи

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на предстоящий 2025 год, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"ЕС уже предоставил Украине 130 млрд евро, мы обеспечили и экономическую, и финансовую стабильность до 2025 года. Это хорошая новость. С фондом для Украины и кредитом G7 мы покрываем дефицит бюджета Украины на 2025 год. Это позволит Украине иметь больше финансовых средств для приобретения вооружений", - сказала она по итогам саммита ЕС.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Лидеры ЕС призвали нарастить усилия по поставкам оружия Украине
Вчера, 18:31
Ранее бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что институты и страны ЕС всего потратили на поддержку Украины уже порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда - на военную помощь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Зеленский заявил, что у США, ЕС и Британии нет решения по Украине
Вчера, 20:02
 
В миреУкраинаРоссияКиевУрсула фон дер ЛяйенДидье РейндерсСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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