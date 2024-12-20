https://ria.ru/20241220/evrosoyuz-1990291064.html

ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии

ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии - РИА Новости, 20.12.2024

ЕС обеспечил Украину до конца 2025 года, заявила глава Еврокомиссии

Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки"... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T01:36:00+03:00

2024-12-20T01:36:00+03:00

2024-12-20T01:36:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Евросоюз уже предоставил Украине всего порядка 130 миллиардов евро помощи, также ЕС благодаря фонду макрофинансовой помощи Украине и кредиту "Большой семерки" обеспечит Киев финансами на предстоящий 2025 год, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕС уже предоставил Украине 130 млрд евро, мы обеспечили и экономическую, и финансовую стабильность до 2025 года. Это хорошая новость. С фондом для Украины и кредитом G7 мы покрываем дефицит бюджета Украины на 2025 год. Это позволит Украине иметь больше финансовых средств для приобретения вооружений", - сказала она по итогам саммита ЕС. Ранее бывший еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что институты и страны ЕС всего потратили на поддержку Украины уже порядка 124 миллиардов евро, включая 45,5 миллиарда - на военную помощь. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html

https://ria.ru/20241219/zelenskij-1990265264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, дидье рейндерс, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия