https://ria.ru/20241220/es-1990293496.html

ЕС и США почти сравнялись по поставкам оружия Киеву, заявила Фон дер Ляйен

ЕС и США почти сравнялись по поставкам оружия Киеву, заявила Фон дер Ляйен - РИА Новости, 20.12.2024

ЕС и США почти сравнялись по поставкам оружия Киеву, заявила Фон дер Ляйен

ЕС и США за три года украинского конфликта практически сравнялись по объемам поставок оружия и военного оборудования Украине, заявила по итогам саммита ЕС глава РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T02:16:00+03:00

2024-12-20T02:16:00+03:00

2024-12-20T02:16:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 дек – РИА Новости. ЕС и США за три года украинского конфликта практически сравнялись по объемам поставок оружия и военного оборудования Украине, заявила по итогам саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Что касается нашего сотрудничества с США, то, если вы посмотрите на вооружения и военное оборудование, то около 40% поставили США и 47% - ЕС. Это хороший баланс в работе, которую мы проделали в последние три года", - сказала она. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия