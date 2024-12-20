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Турция продолжит загонять Израиль в угол, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.12.2024
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14:03 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/erdogan-1990407342.html
Турция продолжит загонять Израиль в угол, заявил Эрдоган
Турция продолжит загонять Израиль в угол, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.12.2024
Турция продолжит загонять Израиль в угол, заявил Эрдоган
Турция будет продолжать загонять Израиль в угол по всем направлениям и заставлять действовать в соответствии с законом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:03:00+03:00
2024-12-20T14:03:00+03:00
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Турция будет продолжать загонять Израиль в угол по всем направлениям и заставлять действовать в соответствии с законом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Израиль взял за правило нарушать международное право. Они попрали международное право в Газе, и мир хранил молчание. Они оккупировали территорию суверенного государства в Ливане и проливали кровь, и мир снова молчал. Сегодня Сирия подвергается безрассудству Израиля. Существует резолюция Совета Безопасности ООН 242 от 1967 года, касающаяся оккупации Израилем Голанских высот. Эта резолюция осуждает оккупацию Израилем Голанских высот и требует его ухода из региона. Важно, чтобы международное сообщество приняло меры по напоминанию и выполнению этой резолюции", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Каира. По его словам, западные страны начали, хотя и слабо, выступать против израильской оккупации. "Однако, если бы мир встал на защиту, когда Израиль сбросил первую бомбу на мирных жителей, Израиль не нашел бы в себе смелости сделать этот оккупационный шаг сегодня. Как мы не молчали в тот день, так мы не молчали и не будем молчать сегодня против Израиля, который пытается оккупировать территорию Сирии. Рано или поздно Израиль поймет, что международное право обязывает и его. Мы будем продолжать загонять Израиль в угол по всем направлениям и заставлять его действовать в соответствии с законом. Однако необходимо эффективно использовать все международные механизмы, чтобы не дать Израилю извлечь выгоду из ситуации в Сирии. И здесь западные страны, особенно США, просто обязаны остановить Израиль. Неприемлемость израильской оккупации территории Сирии должна быть выражена самым громким образом", - добавил турецкий лидер. Эрдоган подчеркнул, что "израильская агрессия, которая постоянно угрожает миру и стабильности в нашем регионе, должна быть остановлена, пока не стало слишком поздно завтра". "В противном случае израильский бумеранг завтра будет нацелен на тех, кто поддерживает его при любых обстоятельствах. Те, кто вчера не обратил внимания на наши предупреждения, сегодня поняли, что мы говорим правду. Завтра, чтобы не пожалеть об этом, я советую им принять во внимание предупреждения, которые мы сделали сегодня, и предпринять необходимые шаги", - отметил Эрдоган.
https://ria.ru/20241215/turtsija-1989313608.html
https://ria.ru/20241214/turtsiya-1989182514.html
https://ria.ru/20241210/izrail-1988493177.html
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в мире, израиль, сирия, турция, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Израиль, Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Турция продолжит загонять Израиль в угол, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция будет загонять Израиль в угол и заставлять действовать по закону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Турция будет продолжать загонять Израиль в угол по всем направлениям и заставлять действовать в соответствии с законом, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Израиль взял за правило нарушать международное право. Они попрали международное право в Газе, и мир хранил молчание. Они оккупировали территорию суверенного государства в Ливане и проливали кровь, и мир снова молчал. Сегодня Сирия подвергается безрассудству Израиля. Существует резолюция Совета Безопасности ООН 242 от 1967 года, касающаяся оккупации Израилем Голанских высот. Эта резолюция осуждает оккупацию Израилем Голанских высот и требует его ухода из региона. Важно, чтобы международное сообщество приняло меры по напоминанию и выполнению этой резолюции", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Каира.
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По его словам, западные страны начали, хотя и слабо, выступать против израильской оккупации.
"Однако, если бы мир встал на защиту, когда Израиль сбросил первую бомбу на мирных жителей, Израиль не нашел бы в себе смелости сделать этот оккупационный шаг сегодня. Как мы не молчали в тот день, так мы не молчали и не будем молчать сегодня против Израиля, который пытается оккупировать территорию Сирии. Рано или поздно Израиль поймет, что международное право обязывает и его. Мы будем продолжать загонять Израиль в угол по всем направлениям и заставлять его действовать в соответствии с законом. Однако необходимо эффективно использовать все международные механизмы, чтобы не дать Израилю извлечь выгоду из ситуации в Сирии. И здесь западные страны, особенно США, просто обязаны остановить Израиль. Неприемлемость израильской оккупации территории Сирии должна быть выражена самым громким образом", - добавил турецкий лидер.
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Эрдоган подчеркнул, что "израильская агрессия, которая постоянно угрожает миру и стабильности в нашем регионе, должна быть остановлена, пока не стало слишком поздно завтра".
"В противном случае израильский бумеранг завтра будет нацелен на тех, кто поддерживает его при любых обстоятельствах. Те, кто вчера не обратил внимания на наши предупреждения, сегодня поняли, что мы говорим правду. Завтра, чтобы не пожалеть об этом, я советую им принять во внимание предупреждения, которые мы сделали сегодня, и предпринять необходимые шаги", - отметил Эрдоган.
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В миреИзраильСирияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
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