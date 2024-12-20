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Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом по Сирии
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом по Сирии - РИА Новости, 20.12.2024
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по Сирии после его вступления в должность,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T14:02:00+03:00
2024-12-20T14:02:00+03:00
2024-12-20T14:03:00+03:00
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АНКАРА, 20 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом по Сирии после его вступления в должность, считает их важными для региона. "На мой взгляд, Сирия займет очень прочное место в исламском мире, если создаст действительно стабильную структуру с этим новым образованием. Сегодня Сирию с населением более 30 миллионов человек нельзя игнорировать. Переговоры, которые мы проведем с Соединенными Штатами Америки после вступления в должность господина Дональда Трампа, очень важны… Больше всего меня радует то, что многие страны как исламского мира, так и Запада развивают свои контакты с господином Джулани (лидер вооруженной оппозиции в Сирии Ахмед аш-Шараа, более известный как Абу Мухаммед аль-Джулани – ред.). Это также является признаком доверия к новой администрации. Надеюсь, в новый период Сирия предстанет в совершенно ином свете", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Каира.
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в мире, сирия, турция, сша, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Турция, США, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом по Сирии
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Трампом после его вступления в должность