Почти 30 регионов России помогают ДНР восстанавливать инфраструктуру
Пушилин: в ДНР работают 27 регионов-шефов, восстанавливающих инфраструктуру
Новые жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. В ДНР работают 27 регионов-шефов, которые восстанавливают гражданскую инфраструктуру, социальные объекты и жилые дома, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Сейчас в нашей республике работают 27 регионов-шефов, с которыми мы восстанавливаем гражданскую инфраструктуру, социальные объекты, жилые дома. К концу ноября совместно с шефами отремонтировано почти 700 многоэтажных домов и восстановлено более 130 километров дорог в населенных пунктах республики", - отметил Пушилин.
По его словам, восстанавливаются также системы водо- и теплоснабжения – аварийные бригады ежедневно устраняют около 300 аварий.
"Недавно на заседании штаба по тепло- и водоснабжению был отмечен положительный опыт взаимодействия Старобешевского района с Бурятией – шефская бригада проложила около 10 километров сетей, сократив тем самым количество аварий. В Докучаевске специалисты Республики Саха - Якутии восстановили 61 объект коммунальной инфраструктуры, еще четыре объекта находятся в работе", - сказал глава ДНР.
По словам Пушилина, большая помощь оказывается Москвой в коммунальной сфере, в том числе по техническому перевооружению и дооснащению котельных, замене устаревших котлов на современные. В 2024 году заменено почти 13 километров сетей водоснабжения, более 6 километров сетей теплоснабжения.
Он отметил, что бригады специалистов Санкт-Петербурга устранили 86 аварий на городских сетях тепло- и водоснабжения, водоотведения Мариупольского городского округа.
"Взаимодействие с российскими регионами будем продолжать и развивать. Это очень важно для людей и в целом для нашей республики", - подчеркнул Пушилин.
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