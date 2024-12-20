https://ria.ru/20241220/dnr-1990307956.html

Почти 30 регионов России помогают ДНР восстанавливать инфраструктуру

Почти 30 регионов России помогают ДНР восстанавливать инфраструктуру - РИА Новости, 20.12.2024

Почти 30 регионов России помогают ДНР восстанавливать инфраструктуру

В ДНР работают 27 регионов-шефов, которые восстанавливают гражданскую инфраструктуру, социальные объекты и жилые дома, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T07:34:00+03:00

2024-12-20T07:34:00+03:00

2024-12-20T07:34:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 дек – РИА Новости. В ДНР работают 27 регионов-шефов, которые восстанавливают гражданскую инфраструктуру, социальные объекты и жилые дома, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин. "Сейчас в нашей республике работают 27 регионов-шефов, с которыми мы восстанавливаем гражданскую инфраструктуру, социальные объекты, жилые дома. К концу ноября совместно с шефами отремонтировано почти 700 многоэтажных домов и восстановлено более 130 километров дорог в населенных пунктах республики", - отметил Пушилин. По его словам, восстанавливаются также системы водо- и теплоснабжения – аварийные бригады ежедневно устраняют около 300 аварий. "Недавно на заседании штаба по тепло- и водоснабжению был отмечен положительный опыт взаимодействия Старобешевского района с Бурятией – шефская бригада проложила около 10 километров сетей, сократив тем самым количество аварий. В Докучаевске специалисты Республики Саха - Якутии восстановили 61 объект коммунальной инфраструктуры, еще четыре объекта находятся в работе", - сказал глава ДНР. По словам Пушилина, большая помощь оказывается Москвой в коммунальной сфере, в том числе по техническому перевооружению и дооснащению котельных, замене устаревших котлов на современные. В 2024 году заменено почти 13 километров сетей водоснабжения, более 6 километров сетей теплоснабжения. Он отметил, что бригады специалистов Санкт-Петербурга устранили 86 аварий на городских сетях тепло- и водоснабжения, водоотведения Мариупольского городского округа. "Взаимодействие с российскими регионами будем продолжать и развивать. Это очень важно для людей и в целом для нашей республики", - подчеркнул Пушилин.

https://ria.ru/20241219/pushilin-1990192049.html

https://ria.ru/20241127/pushilin-1985952927.html

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, докучаевск, москва, денис пушилин, россия