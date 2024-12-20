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В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2024
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08:10 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/diversanty-1990310104.html
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2024
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР
Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:10:00+03:00
2024-12-20T08:10:00+03:00
в мире
луганская народная республика
кременная
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время в лесном массиве юго-западнее населенного пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек. По характеру действий групп вооруженных формирований Украины можно говорить об их неплохой подготовке и слаженности с тыловыми подразделениями", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что украинские диверсанты хорошо экипированы, имеют современные средства связи и разведки. После изучения вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы установлено, что такие ДРГ могут работать в автономном режиме до 5 дней.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, кременная, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР

Марочко: украинские диверсанты активизировались в лесах юго-западнее Кременной

© AP Photo / LibkosУкраинский танк недалеко от Кременной
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский танк недалеко от Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"За последнее время в лесном массиве юго-западнее населенного пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек. По характеру действий групп вооруженных формирований Украины можно говорить об их неплохой подготовке и слаженности с тыловыми подразделениями", - сообщил Марочко агентству.
Он добавил, что украинские диверсанты хорошо экипированы, имеют современные средства связи и разведки. После изучения вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы установлено, что такие ДРГ могут работать в автономном режиме до 5 дней.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаКременнаяУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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