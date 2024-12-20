https://ria.ru/20241220/diversanty-1990310104.html

В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР

В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2024

В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР

Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T08:10:00+03:00

2024-12-20T08:10:00+03:00

2024-12-20T08:10:00+03:00

в мире

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время в лесном массиве юго-западнее населенного пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек. По характеру действий групп вооруженных формирований Украины можно говорить об их неплохой подготовке и слаженности с тыловыми подразделениями", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что украинские диверсанты хорошо экипированы, имеют современные средства связи и разведки. После изучения вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы установлено, что такие ДРГ могут работать в автономном режиме до 5 дней.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, кременная, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины