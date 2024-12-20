https://ria.ru/20241220/diversanty-1990310104.html
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.12.2024
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР
Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T08:10:00+03:00
2024-12-20T08:10:00+03:00
2024-12-20T08:10:00+03:00
в мире
луганская народная республика
кременная
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:2225:1252_1920x0_80_0_0_13795d0743a5b7a81d02186522511092.jpg
ЛУГАНСК, 20 дек – РИА Новости. Диверсанты ВСУ активизировались в кременских лесах в ЛНР, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За последнее время в лесном массиве юго-западнее населенного пункта Кременная противник начал активно применять диверсионно-разведывательные группы, численностью 7-15 человек. По характеру действий групп вооруженных формирований Украины можно говорить об их неплохой подготовке и слаженности с тыловыми подразделениями", - сообщил Марочко агентству. Он добавил, что украинские диверсанты хорошо экипированы, имеют современные средства связи и разведки. После изучения вещевого рюкзака одного из ликвидированных членов такой группы установлено, что такие ДРГ могут работать в автономном режиме до 5 дней.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
кременная
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850400637_0:0:1931:1448_1920x0_80_0_0_45715a8ba0ea7018b07064478cb424aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, кременная, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В лесах под Кременной активизировались украинские диверсанты, заявили в ЛНР
Марочко: украинские диверсанты активизировались в лесах юго-западнее Кременной