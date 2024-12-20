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В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20

В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20 - РИА Новости, 20.12.2024

В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T11:59:00+03:00

2024-12-20T11:59:00+03:00

2024-12-20T11:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. "С 1 января мы будет председательствовать в БРИКС, у нас также будут крупные встречи на уровне министров. БРИКС достиг большой плотности, сообщество практически приближается к G20", - заявил Виейра в интервью газете Estado de Minas. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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в мире, россия, бразилия, китай, мауру виейра, брикс, большая двадцатка