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В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20 - РИА Новости, 20.12.2024
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11:59 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/briks-1990357746.html
В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20
В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20 - РИА Новости, 20.12.2024
В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T11:59:00+03:00
2024-12-20T11:59:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. "С 1 января мы будет председательствовать в БРИКС, у нас также будут крупные встречи на уровне министров. БРИКС достиг большой плотности, сообщество практически приближается к G20", - заявил Виейра в интервью газете Estado de Minas. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, бразилия, китай, мауру виейра, брикс, большая двадцатка
В мире, Россия, Бразилия, Китай, Мауру Виейра, БРИКС, Большая двадцатка
В Бразилии заявили о приближении БРИКС к формату G20

Глава МИД Бразилии Виейра: БРИКС приближается по уровню к формату G20

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Символика БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20.
"С 1 января мы будет председательствовать в БРИКС, у нас также будут крупные встречи на уровне министров. БРИКС достиг большой плотности, сообщество практически приближается к G20", - заявил Виейра в интервью газете Estado de Minas.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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