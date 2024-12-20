https://ria.ru/20241220/bajden-1990439116.html

Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон

Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон - РИА Новости, 20.12.2024

Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон

Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T15:57:00+03:00

2024-12-20T15:57:00+03:00

2024-12-20T15:57:00+03:00

в мире

делавэр

сша

вашингтон (штат)

джо байден

джилл байден

forbes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны, сообщает журнал Forbes. "Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден покинули (город - ред.) Уилмингтон, Делавэр, для возвращения в Белый дом", - говорится в подписи к видео посадки четы Байденов в вертолет, опубликованном на Youtube-канале издания. Американский лидер приезжал в Делавэр, чтобы почтить память своих покойных первой жены и дочери, погибших в автокатастрофе в 1972 году. Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.

https://ria.ru/20241217/bayden-1989711932.html

делавэр

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, делавэр, сша, вашингтон (штат), джо байден, джилл байден, forbes