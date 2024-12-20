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Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон - РИА Новости, 20.12.2024
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон
Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны, сообщает журнал Forbes. "Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден покинули (город - ред.) Уилмингтон, Делавэр, для возвращения в Белый дом", - говорится в подписи к видео посадки четы Байденов в вертолет, опубликованном на Youtube-канале издания. Американский лидер приезжал в Делавэр, чтобы почтить память своих покойных первой жены и дочери, погибших в автокатастрофе в 1972 году. Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
https://ria.ru/20241217/bayden-1989711932.html
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В мире, Делавэр, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джилл Байден, Forbes
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон
Байден прервал поездку в Делавэр на фоне проблем с принятием бюджета