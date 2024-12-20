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Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон - РИА Новости, 20.12.2024
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15:57 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/bajden-1990439116.html
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон - РИА Новости, 20.12.2024
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон
Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T15:57:00+03:00
2024-12-20T15:57:00+03:00
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны, сообщает журнал Forbes. "Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден покинули (город - ред.) Уилмингтон, Делавэр, для возвращения в Белый дом", - говорится в подписи к видео посадки четы Байденов в вертолет, опубликованном на Youtube-канале издания. Американский лидер приезжал в Делавэр, чтобы почтить память своих покойных первой жены и дочери, погибших в автокатастрофе в 1972 году. Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей. У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
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в мире, делавэр, сша, вашингтон (штат), джо байден, джилл байден, forbes
В мире, Делавэр, США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Джилл Байден, Forbes
Байден прервал поездку в Делавэр и вернулся в Вашингтон

Байден прервал поездку в Делавэр на фоне проблем с принятием бюджета

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден прерывает свою поездку в штат Делавэр и возвращается в Вашингтон на фоне проблем с принятием временного бюджета правительства страны, сообщает журнал Forbes.
"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден покинули (город - ред.) Уилмингтон, Делавэр, для возвращения в Белый дом", - говорится в подписи к видео посадки четы Байденов в вертолет, опубликованном на Youtube-канале издания.
Американский лидер приезжал в Делавэр, чтобы почтить память своих покойных первой жены и дочери, погибших в автокатастрофе в 1972 году.
Ранее сообщалось, что проект временного бюджета США, призванный предотвратить приостановку работы правительства, грозящую штатам в субботу, не набирает нужной поддержки в палате представителей.
У американских законодателей есть время до субботы, чтобы договориться о временном бюджете, иначе финансирование правительства будет частично приостановлено. Конгресс ранее не смог договорится о полноценном бюджете на 2025 год, поэтому был одобрен и действует временный.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Команда Байдена ищет новые рабочие места, пишет Politico
17 декабря, 15:15
 
В миреДелавэрСШАВашингтон (штат)Джо БайденДжилл БайденForbes
 
 
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