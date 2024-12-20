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"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море - РИА Новости, 20.12.2024
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13:57 20.12.2024
https://ria.ru/20241220/avito-1990405059.html
"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море
"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море - РИА Новости, 20.12.2024
"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море
"Авито" предоставит спецтехнику и жилье волонтерам движения "Экосистема", которые помогают ликвидировать последствия разлива мазута на Черноморском побережье,... РИА Новости, 20.12.2024
2024-12-20T13:57:00+03:00
2024-12-20T13:57:00+03:00
происшествия
керченский пролив
анапа
россия
владимир путин
авито
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Авито" предоставит спецтехнику и жилье волонтерам движения "Экосистема", которые помогают ликвидировать последствия разлива мазута на Черноморском побережье, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Авито" предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию. Техника … начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до четверти пострадавшей территории", - сообщили в компании. Там добавили, что предоставление 50 квартир в Анапе позволит обеспечить размещение более 100 волонтеров всероссийского экологического движения "Экосистема". Уточняется, что помочь волонтерам могут и пользователи "Авито". "В разделе "япомогаю" на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи, оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива", - отмечается в сообщении. Президент России Владимир Путин в четверг назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
https://ria.ru/20241219/more-1990282425.html
керченский пролив
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происшествия, керченский пролив, анапа, россия, владимир путин, авито, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Анапа, Россия, Владимир Путин, Авито, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море

"Авито" предоставит технику и жилье работающим в Анапе волонтерам "Экосистемы"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Авито" предоставит спецтехнику и жилье волонтерам движения "Экосистема", которые помогают ликвидировать последствия разлива мазута на Черноморском побережье, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Авито" предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию. Техника … начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до четверти пострадавшей территории", - сообщили в компании.
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Там добавили, что предоставление 50 квартир в Анапе позволит обеспечить размещение более 100 волонтеров всероссийского экологического движения "Экосистема".
Уточняется, что помочь волонтерам могут и пользователи "Авито". "В разделе "япомогаю" на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи, оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива", - отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин в четверг назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.
Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

Последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

Вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

Волонтеры ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

Волонтеры отмывают от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

Волонтер отмывает от мазута баклана, запачканного в результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

Сотрудники МЧС РФ ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

На борту судов находились в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Как сообщили в Росморречфлоте, крушение произошло из-за шторма.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

На фото: вывоз мешков с нефтепродуктами в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

По данным правительства, вылившийся в море мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

По поручению губернатора на месте развернут оперативный штаб, проводится операция по устранению последствий.

В ликвидации загрязнения участвуют более 260 сотрудников оперативных служб, волонтеры и 50 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Загрязнение морского побережья нефтепродуктами в районе Анапы угрожает птицам, в том числе краснокнижным.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

На фото: волонтеры отмывают от мазута баклана.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

В результате разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе могут пострадать многие виды краснокнижных птиц.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть два-три дня, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти, заявил РИА Новости директор АНО "Зеленая цивилизация" кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: сотрудники МЧС помогают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Анапе.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 10
 
ПроисшествияКерченский проливАнапаРоссияВладимир ПутинАвитоКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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