https://ria.ru/20241220/avito-1990405059.html

"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море

"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море - РИА Новости, 20.12.2024

"Авито" поможет волонтерам, очищающим пляжи после ЧП в Черном море

"Авито" предоставит спецтехнику и жилье волонтерам движения "Экосистема", которые помогают ликвидировать последствия разлива мазута на Черноморском побережье,... РИА Новости, 20.12.2024

2024-12-20T13:57:00+03:00

2024-12-20T13:57:00+03:00

2024-12-20T13:57:00+03:00

происшествия

керченский пролив

анапа

россия

владимир путин

авито

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. "Авито" предоставит спецтехнику и жилье волонтерам движения "Экосистема", которые помогают ликвидировать последствия разлива мазута на Черноморском побережье, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Авито" предоставит 10 экскаваторов-погрузчиков и 50 квартир для работы и проживания волонтеров, которые будут очищать береговую линию. Техника … начнет работы в пострадавшем районе 21 декабря. Привлечение спецтехники, по предварительным оценкам, позволит очистить до четверти пострадавшей территории", - сообщили в компании. Там добавили, что предоставление 50 квартир в Анапе позволит обеспечить размещение более 100 волонтеров всероссийского экологического движения "Экосистема". Уточняется, что помочь волонтерам могут и пользователи "Авито". "В разделе "япомогаю" на платформе создана специальная страница, на которой желающие могут пожертвовать вещи, оказать материальную помощь фондам, участвующим в ликвидации последствий разлива", - отмечается в сообщении. Президент России Владимир Путин в четверг назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров в Керченском проливе. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, необходимо вытащить танкеры на берег. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров в районе Анапы. Во вторник начались работы по очистке территории.

https://ria.ru/20241219/more-1990282425.html

керченский пролив

анапа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, керченский пролив, анапа, россия, владимир путин, авито, крушение двух танкеров в керченском проливе