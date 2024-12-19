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Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - РИА Новости, 19.12.2024
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10:22 19.12.2024 (обновлено: 10:23 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/zapad-1990056146.html
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - РИА Новости, 19.12.2024
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе
Большой потенциал антивоенных настроений наблюдается в странах Запада, но их редко выдают в публичное поле, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:22:00+03:00
2024-12-19T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой потенциал антивоенных настроений наблюдается в странах Запада, но их редко выдают в публичное поле, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Внутри западных обществ - и в США, и в Европе - существует большой потенциал антивоенных настроений. Они редко выплескиваются на страницы печати. Однако поддержка мирных инициатив очень широкая. У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - написал Пушков. Сенатор добавил, что американцы все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые". "По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - добавил Пушков.
https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html
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в мире, сша, европа, алексей пушков, такер карлсон
В мире, США, Европа, Алексей Пушков, Такер Карлсон
Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

Пушков: на Западе наблюдается большой потенциал антивоенных настроений

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой потенциал антивоенных настроений наблюдается в странах Запада, но их редко выдают в публичное поле, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Внутри западных обществ - и в США, и в Европе - существует большой потенциал антивоенных настроений. Они редко выплескиваются на страницы печати. Однако поддержка мирных инициатив очень широкая. У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - написал Пушков.
Сенатор добавил, что американцы все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые". "По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - добавил Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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