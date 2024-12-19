https://ria.ru/20241219/zapad-1990056146.html

Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе - РИА Новости, 19.12.2024

Пушков рассказал об антивоенных настроениях на Западе

Большой потенциал антивоенных настроений наблюдается в странах Запада, но их редко выдают в публичное поле, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:22:00+03:00

2024-12-19T10:22:00+03:00

2024-12-19T10:23:00+03:00

в мире

сша

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алексей пушков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большой потенциал антивоенных настроений наблюдается в странах Запада, но их редко выдают в публичное поле, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале. "Внутри западных обществ - и в США, и в Европе - существует большой потенциал антивоенных настроений. Они редко выплескиваются на страницы печати. Однако поддержка мирных инициатив очень широкая. У того же Такера Карлсона, позиция которого по украинскому конфликту известна", - написал Пушков. Сенатор добавил, что американцы все меньше доверяют "мейнстрим-СМИ", в том числе CNN или МSNBC, так как они не только провоенные, но и "лживые". "По последним данным, им доверяет менее трети американцев (31%)", - добавил Пушков.

https://ria.ru/20241218/evropa-1989752605.html

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в мире, сша, европа, алексей пушков, такер карлсон