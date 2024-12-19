https://ria.ru/20241219/vuzy-1990206835.html

Воскресенский поручил расширять контакты ивановских вузов с производствами

Воскресенский поручил расширять контакты ивановских вузов с производствами - РИА Новости, 19.12.2024

Воскресенский поручил расширять контакты ивановских вузов с производствами

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу расширять контакты вузов региона с производствами, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:32:00+03:00

2024-12-19T16:32:00+03:00

2024-12-19T16:32:00+03:00

ивановская область

ивановская область

станислав воскресенский

александр морозов

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу расширять контакты вузов региона с производствами, сообщает пресс-служба регионального правительства. По его словам, полезно было бы внедрять технологические решения, найденные молодыми учеными региона, в жизнь. Механизмом может стать включение ученых в состав советов директоров предприятий. "Во-первых, предприятиям было бы полезен взгляд системного человека, а ученый все-таки мыслит системно. А ученый понимал бы, что называется, как "хлебушек печется" – что такое экономика и производство", - пояснил Воскресенский. Начать губернатор предложил с областного предприятия "Водоканал". Ивановские вузы занимаются технологиями очистки воды, и ученым есть, что предложить работникам "на земле". "Инициатива губернатора по укреплению связей научного сообщества и производства, безусловно, имеет большое значение. Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами. Надеемся, что такое взаимодействие позволит повысить качество наших услуг для жителей области и эффективно решать задачи Водоканала", - отметил генеральный директор АО "Водоканал" Александр Морозов, его слова приводит пресс-служба. В регионе рассчитывают, что вслед за областным предприятием к такой практике подключатся и частные компании. Развитие высшего образования в Ивановской области ведется в рамках нацпроекта "Образование". Ключевым стало объединение ивановских вузов в консорциум "Иваново" и работа по созданию научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура".

https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990146887.html

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ивановская область, станислав воскресенский, александр морозов