Воскресенский поручил расширять контакты ивановских вузов с производствами
Глава Ивановской области поручил расширять контакты вузов с производствами
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поставил задачу расширять контакты вузов региона с производствами, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По его словам, полезно было бы внедрять технологические решения, найденные молодыми учеными региона, в жизнь. Механизмом может стать включение ученых в состав советов директоров предприятий.
"Во-первых, предприятиям было бы полезен взгляд системного человека, а ученый все-таки мыслит системно. А ученый понимал бы, что называется, как "хлебушек печется" – что такое экономика и производство", - пояснил Воскресенский.
Начать губернатор предложил с областного предприятия "Водоканал". Ивановские вузы занимаются технологиями очистки воды, и ученым есть, что предложить работникам "на земле".
"Инициатива губернатора по укреплению связей научного сообщества и производства, безусловно, имеет большое значение. Мы открыты для диалога и готовы к сотрудничеству с любыми заинтересованными сторонами. Надеемся, что такое взаимодействие позволит повысить качество наших услуг для жителей области и эффективно решать задачи Водоканала", - отметил генеральный директор АО "Водоканал" Александр Морозов, его слова приводит пресс-служба.
В регионе рассчитывают, что вслед за областным предприятием к такой практике подключатся и частные компании.
Развитие высшего образования в Ивановской области ведется в рамках нацпроекта "Образование". Ключевым стало объединение ивановских вузов в консорциум "Иваново" и работа по созданию научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура".