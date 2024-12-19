В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России
Вагенкнехт: конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России, заявила в интервью ZDF глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.
"Этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать "красные линии" русских. И эта красная линия всегда была такой: они не хотят западных военных, они не хотят американских военных объектов на своей границе", — сказала она.
"Этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать "красные линии" русских. И эта красная линия всегда была такой: они не хотят западных военных, они не хотят американских военных объектов на своей границе", — сказала она.
По ее словам, теперь необходимо сделать все, чтобы Украина получила гарантии безопасности, но и чтобы напряженность снова снизилась. Нельзя ввязываться в новую гонку вооружений, вместо этого необходим контроль над вооружениями и разоружение, добавила Вагенкнехт.
В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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