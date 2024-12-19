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В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 19.12.2024 (обновлено: 10:41 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html
В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России
В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России - РИА Новости, 19.12.2024
В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России
Конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России, заявила в интервью ZDF глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:40:00+03:00
2024-12-19T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сара вагенкнехт
россия
нато
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России, заявила в интервью ZDF глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. "Этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать "красные линии" русских. И эта красная линия всегда была такой: они не хотят западных военных, они не хотят американских военных объектов на своей границе", — сказала она. По ее словам, теперь необходимо сделать все, чтобы Украина получила гарантии безопасности, но и чтобы напряженность снова снизилась. Нельзя ввязываться в новую гонку вооружений, вместо этого необходим контроль над вооружениями и разоружение, добавила Вагенкнехт.В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
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в мире, украина, сара вагенкнехт, россия, нато, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сара Вагенкнехт, Россия, НАТО, Германия
В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России

Вагенкнехт: конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы РФ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России, заявила в интервью ZDF глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт.

"Этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать "красные линии" русских. И эта красная линия всегда была такой: они не хотят западных военных, они не хотят американских военных объектов на своей границе", — сказала она.
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По ее словам, теперь необходимо сделать все, чтобы Украина получила гарантии безопасности, но и чтобы напряженность снова снизилась. Нельзя ввязываться в новую гонку вооружений, вместо этого необходим контроль над вооружениями и разоружение, добавила Вагенкнехт.

В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСара ВагенкнехтРоссияНАТОГермания
 
 
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