https://ria.ru/20241219/vagenknekht-1990052058.html

В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России

В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России - РИА Новости, 19.12.2024

В Германии сделали неприятное для Запада заявление о России

Конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России, заявила в интервью ZDF глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:40:00+03:00

2024-12-19T09:40:00+03:00

2024-12-19T10:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Конфликта на Украине не было бы, если бы Запад учел интересы России, заявила в интервью ZDF глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт. "Этой войны, безусловно, можно было бы избежать, если бы больше внимания уделялось тому, чтобы не пересекать "красные линии" русских. И эта красная линия всегда была такой: они не хотят западных военных, они не хотят американских военных объектов на своей границе", — сказала она. По ее словам, теперь необходимо сделать все, чтобы Украина получила гарантии безопасности, но и чтобы напряженность снова снизилась. Нельзя ввязываться в новую гонку вооружений, вместо этого необходим контроль над вооружениями и разоружение, добавила Вагенкнехт.В июне президент Владимир Путин заявил, что никто на Западе не хочет вспоминать, что конфликт на Украине начался с госпереворота, в котором Россия не виновата. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, страны НАТО сознательно выходят на новый виток напряженности, провоцируя Украину на продолжение бессмысленной войны. Это неизбежно будет иметь свои последствия и в конечном итоге нанесет большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации конфликта, подчеркнул он.

https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html

https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

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в мире, украина, сара вагенкнехт, россия, нато, германия