Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 19.12.2024 (обновлено: 08:39 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990043684.html
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова - РИА Новости, 19.12.2024
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова
Экс-сотрудники ЦРУ и офицер украинских спецслужб считают, что эффект от убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будет нулевым, пишет New York Times... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T08:35:00+03:00
2024-12-19T08:39:00+03:00
взрыв на рязанском проспекте в москве
войска рхбз
игорь кириллов
украина
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989601657_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_29963a79c549cc65cc5fd0c0dc64b9d4.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Экс-сотрудники ЦРУ и офицер украинских спецслужб считают, что эффект от убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будет нулевым, пишет New York Times. Бывший высокопоставленный сотрудник управления Ральф Гофф считает, что Украина таким образом якобы хотела подтолкнуть Россию к переговорам. "Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах", — отметил он. В свою очередь, командир одного из украинских спецподразделений признал "нулевой" стратегический или тактический эффект от теракта.По мнению экс-начальника резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова не скажется на боеспособности российских войск. Убийство генерала КирилловаКириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали сто тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241218/kirillov-1989999107.html
https://ria.ru/20241218/kirillov-1990009256.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989601657_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_cd3abe03f965675e0436177db4cc177d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
взрыв на рязанском проспекте в москве, войска рхбз, игорь кириллов, украина, россия, москва
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Войска РХБЗ, Игорь Кириллов, Украина, Россия, Москва
В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова

Экс-сотрудник ЦРУ Гофф: Украина получит обратный эффект от убийства Кириллова

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгорь Кириллов
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Игорь Кириллов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Экс-сотрудники ЦРУ и офицер украинских спецслужб считают, что эффект от убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будет нулевым, пишет New York Times.

Бывший высокопоставленный сотрудник управления Ральф Гофф считает, что Украина таким образом якобы хотела подтолкнуть Россию к переговорам.
Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Будущий спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова
Вчера, 20:40
"Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах", — отметил он.

В свою очередь, командир одного из украинских спецподразделений признал "нулевой" стратегический или тактический эффект от теракта.

По мнению экс-начальника резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова не скажется на боеспособности российских войск.

Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали сто тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Венгерский эксперт объяснил мотив СБУ в убийстве Кириллова
Вчера, 21:47
 
Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеВойска РХБЗИгорь КирилловУкраинаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала