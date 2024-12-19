В США сделали неожиданное заявление после убийства Кириллова
Экс-сотрудник ЦРУ Гофф: Украина получит обратный эффект от убийства Кириллова
Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Экс-сотрудники ЦРУ и офицер украинских спецслужб считают, что эффект от убийства начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова будет нулевым, пишет New York Times.
Бывший высокопоставленный сотрудник управления Ральф Гофф считает, что Украина таким образом якобы хотела подтолкнуть Россию к переговорам.
Бывший высокопоставленный сотрудник управления Ральф Гофф считает, что Украина таким образом якобы хотела подтолкнуть Россию к переговорам.
"Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут обратный эффект. Они так сильно разозлят россиян, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах", — отметил он.
В свою очередь, командир одного из украинских спецподразделений признал "нулевой" стратегический или тактический эффект от теракта.
По мнению экс-начальника резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова не скажется на боеспособности российских войск.
Убийство генерала Кириллова
В свою очередь, командир одного из украинских спецподразделений признал "нулевой" стратегический или тактический эффект от теракта.
По мнению экс-начальника резидентуры ЦРУ Дугласа Лондона, убийство Кириллова не скажется на боеспособности российских войск.
Убийство генерала Кириллова
Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли при взрыве во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. ЧП произошло во вторник, 17 декабря, около 6:00. По предварительным данным, сработала бомба, заложенная в стоящий у подъезда самокат, когда офицеры выходили на улицу.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Теракт", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов".
Спустя сутки стало известно о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по заданию украинских спецслужб. Он сообщил, что за преступление ему пообещали сто тысяч долларов и выезд в одну из стран Евросоюза.