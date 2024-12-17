https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html

Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал

Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал - РИА Новости, 17.12.2024

Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал

Чем ближе дата вступления Дональда Трампа в должность новостарого президента США, тем сильнее дергаются от разнонаправленных импульсов собаки Павлова: одни —... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:00

2024-12-17T08:00

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Чем ближе дата вступления Дональда Трампа в должность новостарого президента США, тем сильнее дергаются от разнонаправленных импульсов собаки Павлова: одни — пуская слюну от красивых планов окончательного мира на Украине, другие — визжа от боли и отчаяния.Всем ясно одно: Украина проиграла, а с ней размок под донбасским снегом картонный карнавал под вывеской "Поддержка Украины столько, сколько потребуется", и теперь вопрос в одном: кто будет звать усталого официанта и оплачивать счет.Вчера роль метрдотеля взяло на себя издание The New York Times, которое впервые столь конкретно и однозначно заявило, что клиент не подает признаков жизни и уже начал подванивать, а значит — "самое время распланировать послевоенную фазу конфликта".По мнению экспертов издания, есть всего четыре варианта итоговых договоренностей, где должны присутствовать какие-то гарантии безопасности для Украины (иначе говоря, что кровожадная Россия не нападет на мирных украинских щенят и котят опять).Первый — Россия остается с освобожденными территориями, остаток Украины входит в НАТО. Но в стане НАТО существует по этому поводу острый и неустранимый раскол, и кроме того — против этого Трамп и его команда (мы уже не говорим про ясно очерченную позицию России). Хотелки и истерики Зеленского никого не интересуют. Вычеркиваем.Вариант второй: Россия остается с освобожденными территориями, но вместо США послевоенную безопасность Украине гарантирует некая "коалиция гарантов", под которой, по всей видимости, понимается группа из нескольких европейских стран НАТО. С учетом того, что Трамп планирует до минимума сократить вовлеченность США в Европе и в украинском конфликте, никакие комбинации из трех пальцев в отсутствие США по умолчанию не сработают. Вычеркиваем.Вариант третий: то же самое, но на остатки Украины вводятся "миротворцы", то есть солдаты НАТО. Как ни пыжится Европа, потешные европолки никакой роли сыграть не смогут по определению, да и Россия не допустит войск альянса на украинской территории. Вычеркиваем.Вариант четвертый: "вооруженный нейтралитет". Россия остается "со своим", а Украина накачивает военные мускулы с условием "отсутствия любых ограничений на размер своей армии и любые обычные вооружения, которые страна может произвести или приобрести". По мнению авторов материала, это — самый достижимый вариант, хотя он и "самый невыгодный для Украины".Вывод: Трамп уже внутренне попрощался с Украиной и хочет закончить войну с минимальными издержками, не взяв на себя никакой ответственности, и при любом варианте никогда не предоставит Киеву американских гарантий безопасности. Осталось только для приличия что-то выторговать у России взамен. С учетом вчерашних заявлений будущего советника Трампа по безопасности Майка Уолтца, который подтвердил, что "чеков на любую сумму Украине больше не будет", и будущего спецпосланника по Украине Кита Келлога, озвучившего желание Трампа закончить конфликт "в течение нескольких месяцев", данный вывод похож на правду.За исключением одного: России, по сути, уже не надо никаких переговоров и компромиссов, потому что все пришло к тому, о чем изначально предупреждал и говорил наш президент.С момента переворота в 2014 году предложения Владимира Путина для Украины и коллективного Запада были более чем приемлемыми и выполнимыми, но по мере того, как их отвергали, они становились все жестче, а результат "на земле" становился все более убедительным и необратимым. Сейчас, по словам агентства Bloomberg, "у России нет никаких мотивов для компромисса, потому что она побеждает".Это означает, что если Запад, с Трампом или без, опять попытается поднять ставки, то последние условия Путина на основе стамбульских договоренностей будут без всяких внутренних терзаний пересмотрены в сторону ужесточения — вспомним ремарку замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, который намекнул, что освобождаемых регионов России может стать больше.Иными словами, условия завершения конфликта уже написаны и лежат в Кремле, обсуждать там особо нечего и не с кем, и противоположной стороне вежливо предлагается их подписать до достаточно скорого момента, когда их срок годности истечет.Что касается истеричных угроз Запада по поводу ядерной эскалации, вбросов про прямой конфликт с НАТО и прочих мантр в стиле "до последнего европейца", то на них был дан окончательный ответ на вчерашнем заседании коллегии Минобороны России, в котором приняли участие президент Владимир Путин и глава ведомства Андрей Белоусов.Главные пункты телеграммы до востребования в Брюссель и Вашингтон:По всей видимости, эта телеграмма была доставлена. Например, вчера сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла, явно волнуясь, заявил, что "правительству Германии следует признать тот факт, что Россия уже выиграла конфликт на Украине, и способствовать его урегулированию", а министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал срочно договариваться с Россией, "пока это не сделал Трамп".Печалит только одно: чтобы в итоге вернуться к тому, о чем изначально говорил Путин, Запад пожертвовал миллионом украинцев и своими руками разрушил братскую нам страну — и этого мы не забудем никогда.

https://ria.ru/20241216/peregovory-1989517793.html

https://ria.ru/20241216/poroshenko-1989511519.html

https://ria.ru/20241216/sholts-1989488944.html

https://ria.ru/20241216/prigovor-1989467452.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, россия, украина, сша