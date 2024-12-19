СМИ: датский депутат заявил, что Украина должна отказаться от территорий
TV2: датский депутат заявил, что Киев должен отказаться от территорий ради мира
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер Датской народной партии и член датского парламента Мортен Мессершмидт считает, что Украина должна быть готовой отказаться от территорий ради мира, но сам предлагает по завершении конфликта поставить войска НАТО у границ с Россией, сообщает датский телеканал TV2.
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Согласно телеканалу, парламентарий также отметил цинизм западных партнёров Киева: вместо того чтобы стремиться к мирным переговорам, они убеждают Украину и дальше отправлять здоровых мужчин на поле боя.
"Будет лучше, если мы отрегулируем наши поставки помощи, чтобы не тратить деньги зря, и попытаемся помочь добиться мирного соглашения", - приводит слова Мессершмидта TV2.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
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Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.