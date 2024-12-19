https://ria.ru/20241219/ukraina-1990281965.html

СМИ: датский депутат заявил, что Украина должна отказаться от территорий

СМИ: датский депутат заявил, что Украина должна отказаться от территорий - РИА Новости, 19.12.2024

СМИ: датский депутат заявил, что Украина должна отказаться от территорий

Лидер Датской народной партии и член датского парламента Мортен Мессершмидт считает, что Украина должна быть готовой отказаться от территорий ради мира, но сам... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T23:31:00+03:00

2024-12-19T23:31:00+03:00

2024-12-19T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер Датской народной партии и член датского парламента Мортен Мессершмидт считает, что Украина должна быть готовой отказаться от территорий ради мира, но сам предлагает по завершении конфликта поставить войска НАТО у границ с Россией, сообщает датский телеканал TV2. "Мессершмидт считает, что Украина должна быть готова уступить территории ради достижения мира... Мессершмидт... предлагает (поставить - ред.) войска НАТО на границе (с Россией - ред.)", - сообщает телеканал. Согласно телеканалу, парламентарий также отметил цинизм западных партнёров Киева: вместо того чтобы стремиться к мирным переговорам, они убеждают Украину и дальше отправлять здоровых мужчин на поле боя. "Будет лучше, если мы отрегулируем наши поставки помощи, чтобы не тратить деньги зря, и попытаемся помочь добиться мирного соглашения", - приводит слова Мессершмидта TV2. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241219/podderzhka-1990259822.html

https://ria.ru/20241218/territorii-1989907250.html

https://ria.ru/20241111/ukraina-1983028999.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины