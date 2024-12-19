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Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:27 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/ukraina-1990036656.html
Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко
Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024
Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко
Украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T06:27:00+03:00
2024-12-19T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
украина
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы рф
в мире
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Так, в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что в районе Лозовой трое тяжело раненых боевиков вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский дрон и добил раненых. Севернее населенного пункта Загрызово при попытке украинского боевика, получившего легкие ранения, перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию, по нему был открыт "дружественный огонь" из стрелкового оружия, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.
https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985119703.html
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луганская народная республика, украина, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко

Марочко: украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Так, в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что в районе Лозовой трое тяжело раненых боевиков вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский дрон и добил раненых. Севернее населенного пункта Загрызово при попытке украинского боевика, получившего легкие ранения, перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию, по нему был открыт "дружественный огонь" из стрелкового оружия, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы РФВ мире
 
 
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