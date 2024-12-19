Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко
Марочко: украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Так, в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники.
Он добавил, что в районе Лозовой трое тяжело раненых боевиков вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский дрон и добил раненых. Севернее населенного пункта Загрызово при попытке украинского боевика, получившего легкие ранения, перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию, по нему был открыт "дружественный огонь" из стрелкового оружия, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.
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