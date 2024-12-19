https://ria.ru/20241219/ukraina-1990036656.html

Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко

Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко - РИА Новости, 19.12.2024

Украинские военные добивают сослуживцев с беспилотника, заявил Марочко

Украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:27:00+03:00

2024-12-19T06:27:00+03:00

2024-12-19T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 19 дек - РИА Новости. Украинские военные добивают сослуживцев в ЛНР сбросами с беспилотника, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе анализа данных, полученных ВС РФ в результате разведки вражеских передовых позиций на рубежах ЛНР, выявлены факты сбросов боеприпасов на украинские позиции с БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.). Так, в районе Волчанска после поднятия над траншеей белой ткани раненым украинским боевиком по нему был осуществлен сброс с украинского беспилотника", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что в районе Лозовой трое тяжело раненых боевиков вышли на открытых частотах по радиостанции и запросили эвакуацию, после чего прилетел украинский дрон и добил раненых. Севернее населенного пункта Загрызово при попытке украинского боевика, получившего легкие ранения, перебежать на удаленную от ЛБС тыловую позицию, по нему был открыт "дружественный огонь" из стрелкового оружия, в результате чего он получил ранения, не совместимые с жизнью.

https://ria.ru/20241122/spetsoperatsiya-1985119703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, украина, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, в мире