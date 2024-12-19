https://ria.ru/20241219/trillery-1978123407.html

Лучшие триллеры 2024 года: топ-15 новых фильмов для любителей жанра

15 лучших триллеров 2024 года - фильмы с высоким рейтингом

Лучшие триллеры 2024 года: топ-15 новых фильмов для любителей жанра

Топ-15 хороших фильмов в жанре триллер 2024 года с высокими рейтингами среди зрителей и критиков – в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:20:00+03:00

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кино

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Топ-15 хороших фильмов в жанре триллер 2024 года с высокими рейтингами среди зрителей и критиков – в материале РИА Новости.Лучшие триллеры 2024 годаПоклонники острых ощущений любят и ценят хорошие триллеры не только за увлекательный сюжет, но и за уникальную атмосферу. Лучшие представители этого жанра способны держать зрителя в напряжении от начала до конца, мастерски нагнетая тревожное ожидание, волнение и даже страх. Нередко триллеры пересекаются с другими жанрами (например, хоррором, боевиком или драмой).Топ-15 триллеров с высоким рейтингомЕжегодно на мировые экраны выходят десятки триллеров. Вот несколько фильмов, вышедших в 2024 году, которые успели заслужить высокий рейтинги среди зрителей и критиков.“Материнский инстинкт”Дата выхода: 11 января 2024 годаРежиссер: Бенуа ДеломмСтрана: США, Бельгия, Франция, ВеликобританияВ главных ролях: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниельсен Ли, Каролин Лагерфельт и др.Продолжительность фильма: 1 час 34 минутыДомохозяйки Элис и Селин живут в соседних домах в уютном американском пригороде. Их семьи вместе отмечают практически все праздники, а сыновья не просто учатся в одном классе, но и давно стали друзьями. Внешне кажется, что жизнь подруг - настоящая американская мечта.Но все меняется после трагического несчастного случая: сын одной из них погибает, отношения женщин дают трещину. И чем выше напряжение, тем больше подозрений появляется между ними.“Ускорение”Дата выхода: 30 августа 2024 годаРежиссер: Микаэль ХофстрёмСтрана: Венгрия, Индонезия, СШАВ главных ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Шарлотта Лёвгрен и др.Продолжительность фильма: 1 час 48 минутГруппе отважных астронавтов поручена важная и опасная миссия - изучить крупнейший спутник Сатурна. Однако путь к месту назначения долог и непрост, к тому же в районе Юпитера команде предстоит совершить достаточно рискованный маневр, который в случае неудачи отправит их не к Титану, а прямиком в открытый космос. И без того непростую задачу осложняет тот факт, что далеко не всем астронавтам удается сохранить здравый рассудок.“Территория зла”Дата выхода: 25 января 2024 годаРежиссер: Уильям ЮбэнкСтрана: СШАВ главных ролях: Лиам Хемсворт, Рассел Кроу, Люк Хемсворт, Рики Уиттл, Майло Вентимилья и др.Продолжительность фильма: 1 час 53 минутыСержант Джей Джей Кинни в составе отряда спецназа участвует в миссии на территории Филиппин. Опыт у молодого человека небольшой, а задача очень важная: он отвечает за связь с оператором беспилотника, обеспечивающего бойцам поддержку с воздуха. Но, когда отряд попадает в ловушку противника, Кинни остается один без оружия на вражеской территории. И единственный, кто может помочь ему выбраться живым, - это оператор беспилотника Эдди Грим по прозвищу “Рипер”.“Чужой: Ромул”Дата выхода: 12 августа 2024 годаРежиссер: Феде АльваресСтрана: Великобритания, США, Венгрия, Австралия, Новая Зеландия, КанадаВ главных ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У и др.Продолжительность фильма: 1 час 59 минутОбитатели шахтерской колонии, принадлежащей корпорации Weyland-Yutani, вынуждены годами заниматься тяжелым трудом, практически не видя солнца. Не удивительно, что группа молодых людей мечтает покинуть мрачную планету, и случайно обнаруженный на орбите космический корабль воспринимают как шанс осуществить мечту. Главное - найти камеры для гиперсна, чтобы пережить дальнее путешествие. Но на борту их ждет не только необходимое оборудование, но и кровожадные ксеноморфы.“Затерянные”Дата выхода: 5 сентября 2024 годРежиссер: Роман КаримовСтрана: РоссияВ главных ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Алина Федорова и др.Продолжительность фильма: 1 час 34 минутыЧетверо коллег отправляются в командировку в небольшой город: там их ждет важный контракт с иностранными партнерами, в случае успеха - возможное продвижение по службе. Когда задание выполнено, мужчины отправляются в обратный путь и неожиданно оказываются в странном городке, выбраться из которого будет не так просто.“Приговор”Дата выхода: 21 марта 2024 годРежиссер: Диас БертисСтрана: Казахстан, КыргызстанВ главных ролях: Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Болот Тентимышов, Назым Мендебаиров и др.Продолжительность фильма: 1 час 37 минутШкольник Актан живет в небольшом городке на берегу озера Иссык-Куль и мечтает в будущем уехать в Бишкек, чтобы работать в КНБ. У его друга иные планы на жизнь: он намерен остаться в родном городе и устроиться к брату в местную шашлычную. Но реальный мир полон несправедливости, героям придется убедиться в этом на собственном опыте. Столкнувшись с несправедливым по их мнению приговором, подростки решают бороться за правду с оружием в руках и захватывают здание суда.“Максин XXX”Дата выхода: 4 июля 2024 годаРежиссер: Тай УэстСтрана: США, Великобритания, Новая ЗеландияВ главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале и др.Продолжительность фильма: 1 час 43 минутыФинальная часть трилогии, в которую также входят картины “X” и “Пэрл”. Главная героиня Максин, оставшаяся в живых после ужасных событий первого фильма, добилась известности как звезда фильмов для взрослых. Правда, девушка мечтает о карьере серьезной актрисы, так что главную роль в новом фильме ужасов воспринимает как шанс пробиться в большое кино. В это же время в Лос-Анджелесе объявляется серийный убийца, вскоре выясняется, что жестокие преступления связаны с тайнами прошлого Максин.“Планета обезьян: Новое царство”Дата выхода: 8 мая 2024 годаРежиссер: Уэс БоллСтрана: США, АвстралияВ главных ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри и др.Продолжительность фильма: 2 часа 25 минутС момента гибели Цезаря, некогда совершившего революцию в мире людей и обезьян, прошли столетия. Умные приматы стали доминирующим видом на планете, а человечество, наоборот, деградировало. В основном среди приматов царит мир, однако время от времени все же появляются тираны.В результате нападения врагов шимпанзе Ной лишается отца, а все представители его клана попадают в плен. Ной отправляется на поиски нападавших, и это путешествие может сыграть ключевую роль в будущем как обезьян, так и людей.“Не говори никому”Дата выхода: 4 сентября 2024 годаРежиссер: Джеймс УоткинсСтрана: США, Хорватия, КанадаВ главных ролях: Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст Лефлер и др.Продолжительность фильма: 1 час 50 минутРемейк вышедшего на экраны несколько лет назад одноименного психологического триллера из Дании. Семейная пара, воспитывающая дочь-подростка, во время путешествия знакомится с семьей англичан, в которой подрастает необыкновенно молчаливый для ребенка его возраста мальчик. Между семьями завязывается дружба, и вот уже новые знакомые приглашают героев погостить в их загородном доме. Ни о чем не подозревающая семья принимает приглашение, но вместо отдыха попадают в настоящий кошмар.“Ребел-Ридж”Дата выхода: 6 сентября 2024 годаРежиссер: Джереми СолньеСтрана: СШАВ главных ролях: Аарон Пьер, Аннасофия Робб, Дон Джонсон, Дэвид Денман, Эмори Коэн и др.Продолжительность фильма: 2 часа 11 минутУ бывшего морпеха Терри Ричмонда важная задача: он должен внести залог за двоюродного брата, ведь в тюрьме парня, который прежде сотрудничал с полицией, могут ждать серьезные неприятности. Однако довезти крупную сумму до места назначения ему не удается: Терри задерживает полиция городка Шелби-Спрингс и забирает все деньги (якобы из-за подозрений в том, что они получены незаконным путем). Убедившись, что получить средства законным способом никак не получится, герой решает действовать иначе.“Спящие псы”Дата выхода: 21 марта 2024 годаРежиссер: Адам КуперСтрана: Австралия, СШАВ главных ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт и др.Продолжительность фильма: 1 час 50 минутБывший детектив Рой Фриман буквально получил в жизни второй шанс: сумел победить страшную болезнь и избавиться от провалов в памяти. После выздоровления полицейский возвращается к одному из прошлых дел: по обвинению в убийстве профессора психологии был арестован Айзек Сэмюэль, который вскоре должен быть казнен. Но при этом приговоренный продолжает утверждать, что абсолютно невиновен. Это дело не дает Фриману покоя, а возвращение к расследованию таит в себе немало неожиданных сюрпризов.“Захват самолёта”Дата выхода: 21 июня 2024 годаРежиссер: Ким Сон-ханСтрана: Южная КореяВ главных ролях: Ха Джон-у, Ё Джин-гу, Сон Дон-иль, Чхэ Су-бин, Лим Сэ-ми и др.Продолжительность фильма: 1 час 40 минутТэ-ин - бывший военный летчик, после отставки ставший вторым пилотом а рейсах гражданской авиации. Год назад он отказался выполнить приказ руководства и сбить захваченный террористами пассажирский самолет. А теперь сам оказался на борту авиалайнера, попавшего в руки вооруженного пассажира.“Я слежу за тобой”Дата выхода: 15 мая 2024 годаРежиссер: Ким Сэ-хвиСтрана: Южная КореяВ главных ролях: Пён Ё-хан, Щин Хе-сон, Ли Эль, Чан Сон-бом, Пак Мён-хун и др.Продолжительность фильма: 1 час 43 минутыКу Джон-тхэ работает риелтором, это позволяет ему предаваться странному и незаконному увлечению - подсматривать за жизнями других людей, проникая в их дома. Когда его клиенткой становится популярная в соцсетях красавица, он искренне радуется открывающейся перспективе, но, оказавшись в ее квартире, обнаруживает там страшный сюрприз - мертвое тело девушки.“Карающая длань”Дата выхода: 22 февраля 2024 годаРежиссер: Эшом Нелмс, Иэн НелмсСтрана: СШАВ главных ролях: Орландо Блум, Гаррет Диллахант, Энди Макдауэлл, Джеймс Лэфферти, Брайан Джерати и др.Продолжительность фильма: 1 час 51 минутаКэш вместе со своими родными живет на ферме в небольшом городке в Аппалачах и старается вести вполне мирную жизнь. Однако случайно оказывается втянут в конфликт своего родственника с местным криминальным авторитетом по прозвищу Кошка. Кэш готов покрыть долг мужа своей погибшей сестры, выполнив для бандитов несколько услуг, однако выбраться из криминального мира ему будет непросто.“Ловушка”Дата выхода: 19 июля 2024 годаРежиссер: М. Найт ШьямаланСтрана: США, КанадаВ главных ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Салека Шьямалан, Элисон Пилл, Хейли Миллз и др.Продолжительность фильма: 1 час 45 минутМужчина с дочерью-подростком приходят на концерт популярной певицы. Внимательно осматриваясь вокруг, заботливый отец замечает, что и в помещении, и вокруг здания присутствует слишком много полицейских для подобного мероприятия. Вскоре в непринужденной беседе с продавцом он узнает, что весь концерт - одна большая ловушка для опасного маньяка.

https://ria.ru/20241003/pelevin-1976259127.html

https://ria.ru/20240826/voron-1968411337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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