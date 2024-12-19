Топ-15 лучших триллеров 2024 года

Оглавление
Топ-15 хороших фильмов в жанре триллер 2024 года с высокими рейтингами среди зрителей и критиков – в материале РИА Новости.
Лучшие триллеры 2024 года
Поклонники острых ощущений любят и ценят хорошие триллеры не только за увлекательный сюжет, но и за уникальную атмосферу. Лучшие представители этого жанра способны держать зрителя в напряжении от начала до конца, мастерски нагнетая тревожное ожидание, волнение и даже страх. Нередко триллеры пересекаются с другими жанрами (например, хоррором, боевиком или драмой).
Топ-15 триллеров с высоким рейтингом
Ежегодно на мировые экраны выходят десятки триллеров. Вот несколько фильмов, вышедших в 2024 году, которые успели заслужить высокий рейтинги среди зрителей и критиков.
“Материнский инстинкт”
© Anton (2024)Кадр из фильма "Материнский инстинкт"
© Anton (2024)
Кадр из фильма "Материнский инстинкт"
Дата выхода: 11 января 2024 года
Режиссер: Бенуа Деломм
Страна: США, Бельгия, Франция, Великобритания
В главных ролях: Джессика Честейн, Энн Хэтэуэй, Имон Патрик О’Коннелл, Андерс Даниельсен Ли, Каролин Лагерфельт и др.
Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
Домохозяйки Элис и Селин живут в соседних домах в уютном американском пригороде. Их семьи вместе отмечают практически все праздники, а сыновья не просто учатся в одном классе, но и давно стали друзьями. Внешне кажется, что жизнь подруг - настоящая американская мечта.
Но все меняется после трагического несчастного случая: сын одной из них погибает, отношения женщин дают трещину. И чем выше напряжение, тем больше подозрений появляется между ними.
“Ускорение”
© Bluestone Entertainment (2024)Кадр из фильма "Ускорение"
© Bluestone Entertainment (2024)
Кадр из фильма "Ускорение"
Дата выхода: 30 августа 2024 года
Режиссер: Микаэль Хофстрём
В главных ролях: Кейси Аффлек, Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Шарлотта Лёвгрен и др.
Продолжительность фильма: 1 час 48 минут
Группе отважных астронавтов поручена важная и опасная миссия - изучить крупнейший спутник Сатурна. Однако путь к месту назначения долог и непрост, к тому же в районе Юпитера команде предстоит совершить достаточно рискованный маневр, который в случае неудачи отправит их не к Титану, а прямиком в открытый космос. И без того непростую задачу осложняет тот факт, что далеко не всем астронавтам удается сохранить здравый рассудок.
Новая книга Пелевина поступила в продажу
3 октября 2024, 20:30
“Территория зла”
Дата выхода: 25 января 2024 года
Режиссер: Уильям Юбэнк
Страна: США
В главных ролях: Лиам Хемсворт, Рассел Кроу, Люк Хемсворт, Рики Уиттл, Майло Вентимилья и др.
Продолжительность фильма: 1 час 53 минуты
© Broken Open Pictures (2024)Кадр из фильма "Территория зла"
© Broken Open Pictures (2024)
Кадр из фильма "Территория зла"
Сержант Джей Джей Кинни в составе отряда спецназа участвует в миссии на территории Филиппин. Опыт у молодого человека небольшой, а задача очень важная: он отвечает за связь с оператором беспилотника, обеспечивающего бойцам поддержку с воздуха. Но, когда отряд попадает в ловушку противника, Кинни остается один без оружия на вражеской территории. И единственный, кто может помочь ему выбраться живым, - это оператор беспилотника Эдди Грим по прозвищу “Рипер”.
“Чужой: Ромул”
© 20th Century Studios (2024)Кадр из фильма "Чужой: Ромул"
© 20th Century Studios (2024)
Кадр из фильма "Чужой: Ромул"
Дата выхода: 12 августа 2024 года
Режиссер: Феде Альварес
Страна: Великобритания, США, Венгрия, Австралия, Новая Зеландия, Канада
В главных ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У и др.
Продолжительность фильма: 1 час 59 минут
Обитатели шахтерской колонии, принадлежащей корпорации Weyland-Yutani, вынуждены годами заниматься тяжелым трудом, практически не видя солнца. Не удивительно, что группа молодых людей мечтает покинуть мрачную планету, и случайно обнаруженный на орбите космический корабль воспринимают как шанс осуществить мечту. Главное - найти камеры для гиперсна, чтобы пережить дальнее путешествие. Но на борту их ждет не только необходимое оборудование, но и кровожадные ксеноморфы.
“Затерянные”
© All Media Company (2024)Кадр из фильма "Затерянные"
© All Media Company (2024)
Кадр из фильма "Затерянные"
Дата выхода: 5 сентября 2024 год
Режиссер: Роман Каримов
Страна: Россия
В главных ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый, Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Алина Федорова и др.
Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты
Четверо коллег отправляются в командировку в небольшой город: там их ждет важный контракт с иностранными партнерами, в случае успеха - возможное продвижение по службе. Когда задание выполнено, мужчины отправляются в обратный путь и неожиданно оказываются в странном городке, выбраться из которого будет не так просто.
“Приговор”
© 1.1 Studio (2024)Кадр из фильма "Приговор"
© 1.1 Studio (2024)
Кадр из фильма "Приговор"
Дата выхода: 21 марта 2024 год
Режиссер: Диас Бертис
Страна: Казахстан, Кыргызстан
В главных ролях: Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Болот Тентимышов, Назым Мендебаиров и др.
Продолжительность фильма: 1 час 37 минут
Школьник Актан живет в небольшом городке на берегу озера Иссык-Куль и мечтает в будущем уехать в Бишкек, чтобы работать в КНБ. У его друга иные планы на жизнь: он намерен остаться в родном городе и устроиться к брату в местную шашлычную. Но реальный мир полон несправедливости, героям придется убедиться в этом на собственном опыте. Столкнувшись с несправедливым по их мнению приговором, подростки решают бороться за правду с оружием в руках и захватывают здание суда.
“Максин XXX”
© A24 (2024)Кадр из фильма "Максин XXX"
© A24 (2024)
Кадр из фильма "Максин XXX"
Дата выхода: 4 июля 2024 года
Режиссер: Тай Уэст
Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия
В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале и др.
Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты
Финальная часть трилогии, в которую также входят картины “X” и “Пэрл”. Главная героиня Максин, оставшаяся в живых после ужасных событий первого фильма, добилась известности как звезда фильмов для взрослых. Правда, девушка мечтает о карьере серьезной актрисы, так что главную роль в новом фильме ужасов воспринимает как шанс пробиться в большое кино. В это же время в Лос-Анджелесе объявляется серийный убийца, вскоре выясняется, что жестокие преступления связаны с тайнами прошлого Максин.
“Планета обезьян: Новое царство”
© 20th Century Fox Film Corporation (2024)Кадр из фильма "Планета обезьян: Новое царство"
© 20th Century Fox Film Corporation (2024)
Кадр из фильма "Планета обезьян: Новое царство"
Дата выхода: 8 мая 2024 года
Режиссер: Уэс Болл
Страна: США, Австралия
В главных ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри и др.
Продолжительность фильма: 2 часа 25 минут
С момента гибели Цезаря, некогда совершившего революцию в мире людей и обезьян, прошли столетия. Умные приматы стали доминирующим видом на планете, а человечество, наоборот, деградировало. В основном среди приматов царит мир, однако время от времени все же появляются тираны.
В результате нападения врагов шимпанзе Ной лишается отца, а все представители его клана попадают в плен. Ной отправляется на поиски нападавших, и это путешествие может сыграть ключевую роль в будущем как обезьян, так и людей.
Фильм "Ворон" возглавил кинопрокат по итогам выходных
26 августа 2024, 00:37
“Не говори никому”
Дата выхода: 4 сентября 2024 года
Режиссер: Джеймс Уоткинс
Страна: США, Хорватия, Канада
В главных ролях: Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст Лефлер и др.
Продолжительность фильма: 1 час 50 минут
© Blumhouse Productions (2024)Кадр из фильма "Не говори никому"
© Blumhouse Productions (2024)
Кадр из фильма "Не говори никому"
Ремейк вышедшего на экраны несколько лет назад одноименного психологического триллера из Дании. Семейная пара, воспитывающая дочь-подростка, во время путешествия знакомится с семьей англичан, в которой подрастает необыкновенно молчаливый для ребенка его возраста мальчик. Между семьями завязывается дружба, и вот уже новые знакомые приглашают героев погостить в их загородном доме. Ни о чем не подозревающая семья принимает приглашение, но вместо отдыха попадают в настоящий кошмар.
“Ребел-Ридж”
© Bonneville Pictures (2024)Кадр из фильма "Ребел-Ридж"
© Bonneville Pictures (2024)
Кадр из фильма "Ребел-Ридж"
Дата выхода: 6 сентября 2024 года
Режиссер: Джереми Солнье
Страна: США
В главных ролях: Аарон Пьер, Аннасофия Робб, Дон Джонсон, Дэвид Денман, Эмори Коэн и др.
Продолжительность фильма: 2 часа 11 минут
У бывшего морпеха Терри Ричмонда важная задача: он должен внести залог за двоюродного брата, ведь в тюрьме парня, который прежде сотрудничал с полицией, могут ждать серьезные неприятности. Однако довезти крупную сумму до места назначения ему не удается: Терри задерживает полиция городка Шелби-Спрингс и забирает все деньги (якобы из-за подозрений в том, что они получены незаконным путем). Убедившись, что получить средства законным способом никак не получится, герой решает действовать иначе.
“Спящие псы”
© Film Victoria (2024)Кадр из фильма "Спящие псы"
© Film Victoria (2024)
Кадр из фильма "Спящие псы"
Дата выхода: 21 марта 2024 года
Режиссер: Адам Купер
Страна: Австралия, США
В главных ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт и др.
Продолжительность фильма: 1 час 50 минут
Бывший детектив Рой Фриман буквально получил в жизни второй шанс: сумел победить страшную болезнь и избавиться от провалов в памяти. После выздоровления полицейский возвращается к одному из прошлых дел: по обвинению в убийстве профессора психологии был арестован Айзек Сэмюэль, который вскоре должен быть казнен. Но при этом приговоренный продолжает утверждать, что абсолютно невиновен. Это дело не дает Фриману покоя, а возвращение к расследованию таит в себе немало неожиданных сюрпризов.
“Захват самолёта”
© Kidari Studio (2024)Кадр из фильма "Захват самолёта"
© Kidari Studio (2024)
Кадр из фильма "Захват самолёта"
Дата выхода: 21 июня 2024 года
Режиссер: Ким Сон-хан
Страна: Южная Корея
В главных ролях: Ха Джон-у, Ё Джин-гу, Сон Дон-иль, Чхэ Су-бин, Лим Сэ-ми и др.
Продолжительность фильма: 1 час 40 минут
Тэ-ин - бывший военный летчик, после отставки ставший вторым пилотом а рейсах гражданской авиации. Год назад он отказался выполнить приказ руководства и сбить захваченный террористами пассажирский самолет. А теперь сам оказался на борту авиалайнера, попавшего в руки вооруженного пассажира.
“Я слежу за тобой”
© Artist Company (2024)Кадр из фильма "Я слежу за тобой"
© Artist Company (2024)
Кадр из фильма "Я слежу за тобой"
Дата выхода: 15 мая 2024 года
Режиссер: Ким Сэ-хви
Страна: Южная Корея
В главных ролях: Пён Ё-хан, Щин Хе-сон, Ли Эль, Чан Сон-бом, Пак Мён-хун и др.
Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты
Ку Джон-тхэ работает риелтором, это позволяет ему предаваться странному и незаконному увлечению - подсматривать за жизнями других людей, проникая в их дома. Когда его клиенткой становится популярная в соцсетях красавица, он искренне радуется открывающейся перспективе, но, оказавшись в ее квартире, обнаруживает там страшный сюрприз - мертвое тело девушки.
“Карающая длань”
© Asbury Park Productions (2024)Кадр из фильма "Карающая длань"
© Asbury Park Productions (2024)
Кадр из фильма "Карающая длань"
Дата выхода: 22 февраля 2024 года
Режиссер: Эшом Нелмс, Иэн Нелмс
Страна: США
В главных ролях: Орландо Блум, Гаррет Диллахант, Энди Макдауэлл, Джеймс Лэфферти, Брайан Джерати и др.
Продолжительность фильма: 1 час 51 минута
Кэш вместе со своими родными живет на ферме в небольшом городке в Аппалачах и старается вести вполне мирную жизнь. Однако случайно оказывается втянут в конфликт своего родственника с местным криминальным авторитетом по прозвищу Кошка. Кэш готов покрыть долг мужа своей погибшей сестры, выполнив для бандитов несколько услуг, однако выбраться из криминального мира ему будет непросто.
“Ловушка”
© Blinding Edge Pictures (2024)Кадр из фильма "Ловушка"
© Blinding Edge Pictures (2024)
Кадр из фильма "Ловушка"
Дата выхода: 19 июля 2024 года
Режиссер: М. Найт Шьямалан
Страна: США, Канада
В главных ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Салека Шьямалан, Элисон Пилл, Хейли Миллз и др.
Продолжительность фильма: 1 час 45 минут
Мужчина с дочерью-подростком приходят на концерт популярной певицы. Внимательно осматриваясь вокруг, заботливый отец замечает, что и в помещении, и вокруг здания присутствует слишком много полицейских для подобного мероприятия. Вскоре в непринужденной беседе с продавцом он узнает, что весь концерт - одна большая ловушка для опасного маньяка.
Боевик "Бордерлендс" снова возглавил кинопрокат в России по итогам выходных
19 августа 2024, 00:31