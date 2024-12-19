Топ-15 лучших триллеров 2024 года

Топ-15 хороших фильмов в жанре триллер 2024 года с высокими рейтингами среди зрителей и критиков – в материале РИА Новости.

Лучшие триллеры 2024 года

Поклонники острых ощущений любят и ценят хорошие триллеры не только за увлекательный сюжет, но и за уникальную атмосферу. Лучшие представители этого жанра способны держать зрителя в напряжении от начала до конца, мастерски нагнетая тревожное ожидание, волнение и даже страх. Нередко триллеры пересекаются с другими жанрами (например, хоррором, боевиком или драмой).

Топ-15 триллеров с высоким рейтингом

Ежегодно на мировые экраны выходят десятки триллеров. Вот несколько фильмов, вышедших в 2024 году, которые успели заслужить высокий рейтинги среди зрителей и критиков.

“Материнский инстинкт”

© Anton (2024) Кадр из фильма "Материнский инстинкт" © Anton (2024) Кадр из фильма "Материнский инстинкт"

Дата выхода: 11 января 2024 года

Режиссер: Бенуа Деломм

Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты

Домохозяйки Элис и Селин живут в соседних домах в уютном американском пригороде. Их семьи вместе отмечают практически все праздники, а сыновья не просто учатся в одном классе, но и давно стали друзьями. Внешне кажется, что жизнь подруг - настоящая американская мечта.

Но все меняется после трагического несчастного случая: сын одной из них погибает, отношения женщин дают трещину. И чем выше напряжение, тем больше подозрений появляется между ними.

“Ускорение”

© Bluestone Entertainment (2024) Кадр из фильма "Ускорение" © Bluestone Entertainment (2024) Кадр из фильма "Ускорение"

Дата выхода: 30 августа 2024 года

Режиссер: Микаэль Хофстрём

В главных ролях: Кейси Аффлек , Лоренс Фишбёрн, Эмили Бичем, Томер Капон, Дэвид Моррисси, Шарлотта Лёвгрен и др.

Продолжительность фильма: 1 час 48 минут

Группе отважных астронавтов поручена важная и опасная миссия - изучить крупнейший спутник Сатурна. Однако путь к месту назначения долог и непрост, к тому же в районе Юпитера команде предстоит совершить достаточно рискованный маневр, который в случае неудачи отправит их не к Титану, а прямиком в открытый космос. И без того непростую задачу осложняет тот факт, что далеко не всем астронавтам удается сохранить здравый рассудок.

“Территория зла”

Дата выхода: 25 января 2024 года

Режиссер: Уильям Юбэнк

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 53 минуты

© Broken Open Pictures (2024) Кадр из фильма "Территория зла" © Broken Open Pictures (2024) Кадр из фильма "Территория зла"

Сержант Джей Джей Кинни в составе отряда спецназа участвует в миссии на территории Филиппин . Опыт у молодого человека небольшой, а задача очень важная: он отвечает за связь с оператором беспилотника, обеспечивающего бойцам поддержку с воздуха. Но, когда отряд попадает в ловушку противника, Кинни остается один без оружия на вражеской территории. И единственный, кто может помочь ему выбраться живым, - это оператор беспилотника Эдди Грим по прозвищу “Рипер”.

“Чужой: Ромул”

© 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма "Чужой: Ромул" © 20th Century Studios (2024) Кадр из фильма "Чужой: Ромул"

Дата выхода: 12 августа 2024 года

Режиссер: Феде Альварес

В главных ролях: Кейли Спейни, Дэвид Джонссон Фрэй, Арчи Рено, Изабела Мерсед, Спайк Ферн, Айлин У и др.

Продолжительность фильма: 1 час 59 минут

Обитатели шахтерской колонии, принадлежащей корпорации Weyland-Yutani, вынуждены годами заниматься тяжелым трудом, практически не видя солнца. Не удивительно, что группа молодых людей мечтает покинуть мрачную планету, и случайно обнаруженный на орбите космический корабль воспринимают как шанс осуществить мечту. Главное - найти камеры для гиперсна, чтобы пережить дальнее путешествие. Но на борту их ждет не только необходимое оборудование, но и кровожадные ксеноморфы.

“Затерянные”

© All Media Company (2024) Кадр из фильма "Затерянные" © All Media Company (2024) Кадр из фильма "Затерянные"

Дата выхода: 5 сентября 2024 год

Режиссер: Роман Каримов

В главных ролях: Егор Корешков, Никита Кологривый , Артём Цуканов, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьёва, Алина Федорова и др.

Продолжительность фильма: 1 час 34 минуты

Четверо коллег отправляются в командировку в небольшой город: там их ждет важный контракт с иностранными партнерами, в случае успеха - возможное продвижение по службе. Когда задание выполнено, мужчины отправляются в обратный путь и неожиданно оказываются в странном городке, выбраться из которого будет не так просто.

“Приговор”

© 1.1 Studio (2024) Кадр из фильма "Приговор" © 1.1 Studio (2024) Кадр из фильма "Приговор"

Дата выхода: 21 марта 2024 год

Режиссер: Диас Бертис

В главных ролях: Рауан Ахмедов, Дамир Амангельдин, Айбар Салы, Болот Тентимышов, Назым Мендебаиров и др.

Продолжительность фильма: 1 час 37 минут

Школьник Актан живет в небольшом городке на берегу озера Иссык-Куль и мечтает в будущем уехать в Бишкек , чтобы работать в КНБ. У его друга иные планы на жизнь: он намерен остаться в родном городе и устроиться к брату в местную шашлычную. Но реальный мир полон несправедливости, героям придется убедиться в этом на собственном опыте. Столкнувшись с несправедливым по их мнению приговором, подростки решают бороться за правду с оружием в руках и захватывают здание суда.

“Максин XXX”

© A24 (2024) Кадр из фильма "Максин XXX" © A24 (2024) Кадр из фильма "Максин XXX"

Дата выхода: 4 июля 2024 года

Режиссер: Тай Уэст

Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия

В главных ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале и др.

Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты

Финальная часть трилогии, в которую также входят картины “X” и “Пэрл”. Главная героиня Максин, оставшаяся в живых после ужасных событий первого фильма, добилась известности как звезда фильмов для взрослых. Правда, девушка мечтает о карьере серьезной актрисы, так что главную роль в новом фильме ужасов воспринимает как шанс пробиться в большое кино. В это же время в Лос-Анджелесе объявляется серийный убийца, вскоре выясняется, что жестокие преступления связаны с тайнами прошлого Максин.

“Планета обезьян: Новое царство”

© 20th Century Fox Film Corporation (2024) Кадр из фильма "Планета обезьян: Новое царство" © 20th Century Fox Film Corporation (2024) Кадр из фильма "Планета обезьян: Новое царство"

Дата выхода: 8 мая 2024 года

Режиссер: Уэс Болл

Страна: США, Австралия

В главных ролях: Оуэн Тиг, Питер Макон, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Трэвис Джеффри и др.

Продолжительность фильма: 2 часа 25 минут

С момента гибели Цезаря, некогда совершившего революцию в мире людей и обезьян, прошли столетия. Умные приматы стали доминирующим видом на планете, а человечество, наоборот, деградировало. В основном среди приматов царит мир, однако время от времени все же появляются тираны.

В результате нападения врагов шимпанзе Ной лишается отца, а все представители его клана попадают в плен. Ной отправляется на поиски нападавших, и это путешествие может сыграть ключевую роль в будущем как обезьян, так и людей.

“Не говори никому”

Дата выхода: 4 сентября 2024 года

Режиссер: Джеймс Уоткинс

В главных ролях: Джеймс Макэвой , Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Эшлинг Франчози, Аликс Уэст Лефлер и др.

Продолжительность фильма: 1 час 50 минут

© Blumhouse Productions (2024) Кадр из фильма "Не говори никому" © Blumhouse Productions (2024) Кадр из фильма "Не говори никому"

Ремейк вышедшего на экраны несколько лет назад одноименного психологического триллера из Дании . Семейная пара, воспитывающая дочь-подростка, во время путешествия знакомится с семьей англичан, в которой подрастает необыкновенно молчаливый для ребенка его возраста мальчик. Между семьями завязывается дружба, и вот уже новые знакомые приглашают героев погостить в их загородном доме. Ни о чем не подозревающая семья принимает приглашение, но вместо отдыха попадают в настоящий кошмар.

“Ребел-Ридж”

© Bonneville Pictures (2024) Кадр из фильма "Ребел-Ридж" © Bonneville Pictures (2024) Кадр из фильма "Ребел-Ридж"

Дата выхода: 6 сентября 2024 года

Режиссер: Джереми Солнье

Страна: США

В главных ролях: Аарон Пьер, Аннасофия Робб, Дон Джонсон, Дэвид Денман, Эмори Коэн и др.

Продолжительность фильма: 2 часа 11 минут

У бывшего морпеха Терри Ричмонда важная задача: он должен внести залог за двоюродного брата, ведь в тюрьме парня, который прежде сотрудничал с полицией, могут ждать серьезные неприятности. Однако довезти крупную сумму до места назначения ему не удается: Терри задерживает полиция городка Шелби-Спрингс и забирает все деньги (якобы из-за подозрений в том, что они получены незаконным путем). Убедившись, что получить средства законным способом никак не получится, герой решает действовать иначе.

“Спящие псы”

© Film Victoria (2024) Кадр из фильма "Спящие псы" © Film Victoria (2024) Кадр из фильма "Спящие псы"

Дата выхода: 21 марта 2024 года

Режиссер: Адам Купер

Страна: Австралия, США

В главных ролях: Рассел Кроу, Карен Гиллан, Мартон Чокаш, Томми Флэнаган, Томас М. Райт и др.

Продолжительность фильма: 1 час 50 минут

Бывший детектив Рой Фриман буквально получил в жизни второй шанс: сумел победить страшную болезнь и избавиться от провалов в памяти. После выздоровления полицейский возвращается к одному из прошлых дел: по обвинению в убийстве профессора психологии был арестован Айзек Сэмюэль, который вскоре должен быть казнен. Но при этом приговоренный продолжает утверждать, что абсолютно невиновен. Это дело не дает Фриману покоя, а возвращение к расследованию таит в себе немало неожиданных сюрпризов.

“Захват самолёта”

© Kidari Studio (2024) Кадр из фильма "Захват самолёта" © Kidari Studio (2024) Кадр из фильма "Захват самолёта"

Дата выхода: 21 июня 2024 года

Режиссер: Ким Сон-хан

В главных ролях: Ха Джон-у, Ё Джин-гу, Сон Дон-иль, Чхэ Су-бин, Лим Сэ-ми и др.

Продолжительность фильма: 1 час 40 минут

Тэ-ин - бывший военный летчик, после отставки ставший вторым пилотом а рейсах гражданской авиации. Год назад он отказался выполнить приказ руководства и сбить захваченный террористами пассажирский самолет. А теперь сам оказался на борту авиалайнера, попавшего в руки вооруженного пассажира.

“Я слежу за тобой”

© Artist Company (2024) Кадр из фильма "Я слежу за тобой" © Artist Company (2024) Кадр из фильма "Я слежу за тобой"

Дата выхода: 15 мая 2024 года

Режиссер: Ким Сэ-хви

Страна: Южная Корея

В главных ролях: Пён Ё-хан, Щин Хе-сон, Ли Эль, Чан Сон-бом, Пак Мён-хун и др.

Продолжительность фильма: 1 час 43 минуты

Ку Джон-тхэ работает риелтором, это позволяет ему предаваться странному и незаконному увлечению - подсматривать за жизнями других людей, проникая в их дома. Когда его клиенткой становится популярная в соцсетях красавица, он искренне радуется открывающейся перспективе, но, оказавшись в ее квартире, обнаруживает там страшный сюрприз - мертвое тело девушки.

“Карающая длань”

© Asbury Park Productions (2024) Кадр из фильма "Карающая длань" © Asbury Park Productions (2024) Кадр из фильма "Карающая длань"

Дата выхода: 22 февраля 2024 года

Режиссер: Эшом Нелмс, Иэн Нелмс

Страна: США

Продолжительность фильма: 1 час 51 минута

Кэш вместе со своими родными живет на ферме в небольшом городке в Аппалачах и старается вести вполне мирную жизнь. Однако случайно оказывается втянут в конфликт своего родственника с местным криминальным авторитетом по прозвищу Кошка. Кэш готов покрыть долг мужа своей погибшей сестры, выполнив для бандитов несколько услуг, однако выбраться из криминального мира ему будет непросто.

“Ловушка”

© Blinding Edge Pictures (2024) Кадр из фильма "Ловушка" © Blinding Edge Pictures (2024) Кадр из фильма "Ловушка"

Дата выхода: 19 июля 2024 года

Режиссер: М. Найт Шьямалан

Страна: США, Канада

В главных ролях: Джош Хартнетт, Ариэль Джой Донохью, Салека Шьямалан, Элисон Пилл, Хейли Миллз и др.

Продолжительность фильма: 1 час 45 минут