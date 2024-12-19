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Ле Пен оценила шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 19.12.2024 (обновлено: 10:01 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/tramp-1990053002.html
Ле Пен оценила шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине
Ле Пен оценила шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 19.12.2024
Ле Пен оценила шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:50:00+03:00
2024-12-19T10:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
марин ле пен
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить РФ и Украину за стол переговоров и для окончания конфликта будет найдено дипломатическое решение. Об этом она заявила в интервью испанской газете Pais."Эта война закончится... Я верю, что Дональд Трамп посадит (президента РФ Владимира) Путина и (Владимира) Зеленского за стол переговоров и будет найдено дипломатическое решение", - сказала Ле Пен. Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Ле Пен планирует вновь баллотироваться в президенты Франции. Опросы о намерении голосовать ставят её на первое место в первом туре. Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов. Следующие президентские выборы во Франции состоятся в мае 2027 года.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989530861.html
https://ria.ru/20241126/mnenie-1985893151.html
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в мире, россия, украина, марин ле пен, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, Владимир Путин
Ле Пен оценила шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине

Ле Пен: Трамп сможет привести РФ и Украину к дипломатическому решению конфликта

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен считает, что избранному президенту США Дональду Трампу удастся усадить РФ и Украину за стол переговоров и для окончания конфликта будет найдено дипломатическое решение. Об этом она заявила в интервью испанской газете Pais.
"Эта война закончится... Я верю, что Дональд Трамп посадит (президента РФ Владимира) Путина и (Владимира) Зеленского за стол переговоров и будет найдено дипломатическое решение", - сказала Ле Пен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Переговоры с Трампом уже не нужны: план Путина по Украине сработал
17 декабря, 08:00
Ранее избранный президент США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Канцлер Австрии рассказал про вопросы Трампа о Путине
26 ноября, 23:19
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Ле Пен планирует вновь баллотироваться в президенты Франции. Опросы о намерении голосовать ставят её на первое место в первом туре.
Ле Пен трижды была кандидатом на кресло президента. Впервые 56-летняя политик баллотировалась в 2012 году, но проиграла в первом туре Франсуа Олланду и Николя Саркози. В 2017 и 2022 году она во втором туре проигрывала Макрону с небольшим разрывом в количестве голосов.
Следующие президентские выборы во Франции состоятся в мае 2027 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
В США думают о войне с Россией
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМарин Ле ПенДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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