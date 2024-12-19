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Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства - РИА Новости, 19.12.2024
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03:35 19.12.2024 (обновлено: 05:36 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/tramp-1990027867.html
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства - РИА Новости, 19.12.2024
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в якобы данном приказе своим... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:35:00+03:00
2024-12-19T05:36:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в якобы данном приказе своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер."Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это", - указано в распространенном релизе Жан-Пьер.Она подчеркнула, что подобные действия грозят нестабильностью по всей стране.Ранее Трамп потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень. Заявление избранного президента прозвучало после того, как американский Центр инноваций экономической политики (EPIC) опубликовал прогноз, согласно которому очередной потолок государственного долга может быть достигнут в июне 2025 года, что потребует от будущей администрации проводить через конгресс новый законопроект о повышении лимита заимствований.Трамп увязал необходимость решить вопрос госдолга с принятием конгрессом временной резолюции по финансированию американского правительства, без которой США грозит шатдаун с 20 декабря. Избранный глава государства также потребовал от республиканцев в конгрессе быть "умными и жесткими".Он подчеркнул, что считает повышение потолка госдолга не лучшей идеей, добавив, что предпочел бы добиться увеличения до ухода Джо Байдена с поста президента страны.Ранее в декабре контрольно-бюджетного управления страны (GAO) призвало конгресс США немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.Государственный долг США по состоянию на 19 декабря составляет 36 триллионов 189 миллиардов долларов и продолжает расти.По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
https://ria.ru/20241219/tramp-1990028349.html
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в мире, сша, дональд трамп, карин жан-пьер, джо байден, мвф
В мире, США, Дональд Трамп, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, МВФ
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства

Трампа обвинили в приказе республиканцам остановить работу правительства

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Администрация действующего президента США Джо Байдена обвинила избранного главу государства Дональда Трампа в якобы данном приказе своим однопартийцам-республиканцам остановить работу правительства США, следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Избранный президент Трамп и избранный вице-президент Вэнс приказали республиканцам закрыть правительство, и они угрожают сделать именно это", - указано в распространенном релизе Жан-Пьер.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Трамп потребовал от демократов устранить потолок госдолга США
03:43
Она подчеркнула, что подобные действия грозят нестабильностью по всей стране.
Ранее Трамп потребовал от Демократической партии устранить потолок государственного долга США или значительно увеличить его уровень. Заявление избранного президента прозвучало после того, как американский Центр инноваций экономической политики (EPIC) опубликовал прогноз, согласно которому очередной потолок государственного долга может быть достигнут в июне 2025 года, что потребует от будущей администрации проводить через конгресс новый законопроект о повышении лимита заимствований.
Трамп увязал необходимость решить вопрос госдолга с принятием конгрессом временной резолюции по финансированию американского правительства, без которой США грозит шатдаун с 20 декабря. Избранный глава государства также потребовал от республиканцев в конгрессе быть "умными и жесткими".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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Он подчеркнул, что считает повышение потолка госдолга не лучшей идеей, добавив, что предпочел бы добиться увеличения до ухода Джо Байдена с поста президента страны.
Ранее в декабре контрольно-бюджетного управления страны (GAO) призвало конгресс США немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства.
Государственный долг США по состоянию на 19 декабря составляет 36 триллионов 189 миллиардов долларов и продолжает расти.
По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
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