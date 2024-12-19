Пойманный в Приморье амурский тигр оказался подростком
Эколог: отловленный в Приморье амурский тигренок не умел охотиться
Амурский тигренок. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Пойманный в Дальнереческом районе Приморья после охот на сельских собак амурский тигр оказался тигренком-подростком, который рано отделился от матери и еще не умеет охотиться на крупных копытных, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Ранее охотнадзор сообщил, что у села Эбергард Дальнереческого района специалисты отловили амурского тигра, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Отпугнуть его не удалось.
"Это тигренок на втором году жизни, самец. Сейчас его обследуют, чтобы понять причины выходов. Скорее всего, причины кроются в его молодости. По какой-то причине он рано отделился от матери и еще не готов самостоятельно добывать крупных копытных животных", - сказал Арамилев.
По его словам, тигр помещен в реабилитационный центр. Явных травм у хищника нет, но специалисты ждут результаты анализов и более детального обследования.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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