https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

Пойманный в Приморье амурский тигр оказался подростком

Пойманный в Приморье амурский тигр оказался подростком - РИА Новости, 19.12.2024

Пойманный в Приморье амурский тигр оказался подростком

Пойманный в Дальнереческом районе Приморья после охот на сельских собак амурский тигр оказался тигренком-подростком, который рано отделился от матери и еще не... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:05:00+03:00

2024-12-19T07:05:00+03:00

2024-12-19T07:05:00+03:00

россия

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Пойманный в Дальнереческом районе Приморья после охот на сельских собак амурский тигр оказался тигренком-подростком, который рано отделился от матери и еще не умеет охотиться на крупных копытных, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее охотнадзор сообщил, что у села Эбергард Дальнереческого района специалисты отловили амурского тигра, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Отпугнуть его не удалось. "Это тигренок на втором году жизни, самец. Сейчас его обследуют, чтобы понять причины выходов. Скорее всего, причины кроются в его молодости. По какой-то причине он рано отделился от матери и еще не готов самостоятельно добывать крупных копытных животных", - сказал Арамилев. По его словам, тигр помещен в реабилитационный центр. Явных травм у хищника нет, но специалисты ждут результаты анализов и более детального обследования. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241219/proisshestviya-1990030054.html

https://ria.ru/20231215/tigrenok-1915939509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев, центр "амурский тигр", общество