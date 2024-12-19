https://ria.ru/20241219/tigr-1990038663.html

Сбитый в Приморье тигр, вероятно, таскал собак в районе Находки

Сбитый в Приморье тигр, вероятно, таскал собак в районе Находки - РИА Новости, 19.12.2024

Сбитый в Приморье тигр, вероятно, таскал собак в районе Находки

Амурский тигр, которого в среду вечером сбила женщина за рулем внедорожника на трассе в Находке Приморского края, вероятно, тот же самый, которого уже месяц... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T07:00:00+03:00

2024-12-19T07:00:00+03:00

2024-12-19T07:00:00+03:00

происшествия

россия

находка

приморский край

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Амурский тигр, которого в среду вечером сбила женщина за рулем внедорожника на трассе в Находке Приморского края, вероятно, тот же самый, которого уже месяц выслеживали в микрорайоне Врангель, где он нападал на собак, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В среду вечером, по данным полиции, тигр выпрыгнул с обочины на проезжую часть перед иномаркой, ехавшей по трассе в направлении микрорайона Врангель. В результате удара женщина-водитель госпитализирована, хищник погиб. С середины ноября во Врангеле охотнадзор выслеживал тигра, который таскал бездомных собак и выходил прямо к дороге, не боясь машин и людей. "Во Врангеле сбит самец. С 90-процентной вероятностью можно утверждать, что это тот же самый тигр. Причина, почему он выходил и перебегал дорогу, будет определена после экспертизы", - сказал Арамилев. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241219/tigr-1990028826.html

https://ria.ru/20241125/tigr-1985506139.html

россия

находка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, находка, приморский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр"