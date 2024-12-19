https://ria.ru/20241219/tigr-1990028826.html

Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье

Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье - РИА Новости, 19.12.2024

Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье

Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра, который регулярно выходил в село в Дальнереченском районе Приморья, где охотился на собак, сообщает краевое... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T03:49:00+03:00

2024-12-19T03:49:00+03:00

2024-12-19T03:49:00+03:00

россия

дальнереченский район

хабаровский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988115719_0:75:1125:708_1920x0_80_0_0_a71b6824216c3508c9392b6ea65807e1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра, который регулярно выходил в село в Дальнереченском районе Приморья, где охотился на собак, сообщает краевое минприроды. "В окрестностях села Эбергард Дальнереческого района была изъята конфликтная особь амурского тигра. Тигр был обезврежен с помощью ветеринарных препаратов, его жизни ничего не угрожает. На протяжении двух недель хищник регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Принятые меры по отпугиванию не дали результатов", - говорится в сообщении. Кошку отправили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр", где специалисты оценят его состояние. Центр "Амурский тигр" отмечает, что при необходимости берет на себя обеспечение содержания и ветеринарного сопровождения животного на период реабилитации. Дальнейшую судьбу тигра решит Росприроднадзор. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20241127/primore-1985912759.html

https://ria.ru/20240822/tigritsa-1967709045.html

россия

дальнереченский район

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дальнереченский район, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество