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Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье - РИА Новости, 19.12.2024
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03:49 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/tigr-1990028826.html
Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье
Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье - РИА Новости, 19.12.2024
Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье
Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра, который регулярно выходил в село в Дальнереченском районе Приморья, где охотился на собак, сообщает краевое... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T03:49:00+03:00
2024-12-19T03:49:00+03:00
россия
дальнереченский район
хабаровский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра, который регулярно выходил в село в Дальнереченском районе Приморья, где охотился на собак, сообщает краевое минприроды. "В окрестностях села Эбергард Дальнереческого района была изъята конфликтная особь амурского тигра. Тигр был обезврежен с помощью ветеринарных препаратов, его жизни ничего не угрожает. На протяжении двух недель хищник регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Принятые меры по отпугиванию не дали результатов", - говорится в сообщении. Кошку отправили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр", где специалисты оценят его состояние. Центр "Амурский тигр" отмечает, что при необходимости берет на себя обеспечение содержания и ветеринарного сопровождения животного на период реабилитации. Дальнейшую судьбу тигра решит Росприроднадзор. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20241127/primore-1985912759.html
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россия
дальнереченский район
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россия, дальнереченский район, хабаровский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Россия, Дальнереченский район, Хабаровский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Охотнадзор поймал амурского тигра, который выходил в село в Приморье

В Приморье отловили амурского тигра, регулярно охотившегося на собак

© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 дек – РИА Новости. Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра, который регулярно выходил в село в Дальнереченском районе Приморья, где охотился на собак, сообщает краевое минприроды.
"В окрестностях села Эбергард Дальнереческого района была изъята конфликтная особь амурского тигра. Тигр был обезврежен с помощью ветеринарных препаратов, его жизни ничего не угрожает. На протяжении двух недель хищник регулярно выходил в населённый пункт, охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. Принятые меры по отпугиванию не дали результатов", - говорится в сообщении.
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Кошку отправили в Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр", где специалисты оценят его состояние.
Центр "Амурский тигр" отмечает, что при необходимости берет на себя обеспечение содержания и ветеринарного сопровождения животного на период реабилитации. Дальнейшую судьбу тигра решит Росприроднадзор.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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РоссияДальнереченский районХабаровский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
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