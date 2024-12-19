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В США думают о войне с Россией

В США думают о войне с Россией - РИА Новости, 19.12.2024

В США думают о войне с Россией

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что его ведомство готово "к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T08:00:00+03:00

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2024-12-19T08:00:00+03:00

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аналитика

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Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что его ведомство готово "к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие".В западных СМИ его речь сразу перетолковали так, будто Россия "планирует воевать с НАТО". Разумеется, это полный вздор: и российский президент, и руководители всех рангов неоднократно подчеркивали, что Москва не собирается нападать на страны альянса. Но там этого слышать не хотят.Почему так настойчиво западному населению внушается, что Россия вот-вот нападет? Они что там, "тупые, как этот стол"? Не совсем, хотя уровень деградации многих представителей тамошних элит не может не впечатлять. Завывания про агрессивную Россию нужны истеблишменту исключительно для оправдания собственной будущей агрессии.В среднесрочной перспективе планы нападения НАТО на Россию никуда не делись. А риторика про "русскую угрозу" — это классический англосаксонский заход: они ведь вообще ни на кого никогда не нападали, они исключительно оборонялись. Напалм во Вьетнаме, голодомор в Индии, свержения и убийства неугодных лидеров по всему земному шару, все их оккупации, вторжения и акты геноцида — это чистая самозащита, как же иначе?Давайте посмотрим, что на самом деле думают американские лидеры альянса по поводу возможного военного конфликта НАТО с Россией.Очень радует, что избранный президент США склонен хеджировать риски, не разжигать и в целом настроен на мирное решение украинского вопроса. Это здравая позиция ответственного политика. Большинство в команде Трампа тоже за то, чтобы снять Киев с баланса, сократить свое военное присутствие в мире и заняться сугубо внутренними проблемами. Изоляционизм прямо по Маяковскому: "Я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл — вторично".Однако в правящей Республиканской партии США хватает и ястребов. Заслушаем, к примеру, патриарха-сенатора Митча Макконелла. "Трампу... стоит строить свою внешнюю политику на вечном фундаменте американского лидерства — жесткой силе", — считает он.Со стариковской прямотой Макконелл пишет, что все процветание США основано только на их военной силе, поэтому надо одновременно противостоять России, Китаю и вообще всем, отказавшись от иллюзий изоляционизма. Иначе Штаты ждет упадок, предательство союзников и общий крах.Где взять денег на бесконечную битву против всех? Ну ведь во время Второй мировой войны военные расходы США доходили до 37 процентов от ВВП, — напоминает Макконелл. А сейчас составляют всего три процента. Выходит, что 900 миллиардов долларов в год — это недопустимо мало, цифра должна вырасти в разы.Интересно, как воспримет эту бухгалтерию Трамп? Есть ощущение, что он как-то не слишком готов порадовать американцев ростом и без того невероятно завышенных военных расходов. Думается, это не совсем то, что он обещал своим избирателям.Товарищ Макконелла по партии — Элейн Маккаскер пытается взывать к Трампу именно как к бизнесмену. По ее выкладкам, продолжение снабжения Украины ровно в семь раз дешевле, чем его отсутствие. Как это вообще возможно? Следите за руками.Если Украина останется без американской помощи, она протянет максимум до конца 2026 года. А затем Россия — нет бы ей заниматься строительством, восстановлением и пожинать плоды победы — ни с того ни с сего атакует какую-нибудь страну НАТО. Зачем — непонятно. Но highly likely нападет.Тогда Штаты будут вынуждены помогать Европе "отражать агрессию" — организовывать отправку дополнительных контингентов в Европу, производство оружия, техники и переброску их на европейский театр, расширение набора в армию, чтобы затыкать европейские дыры, обучение новобранцев и все прочее. Это будет очень дорого, считает бывшая заместитель министра обороны США. Гораздо дешевле продолжать подбрасывать деньги и оружие Украине.Эту бухгалтерию Трамп тоже легко мог бы раскритиковать. На самом деле отказ от помощи Украине не будет стоить американцам ничего — разве что заметно исправит их репутацию в глазах всего мира. Освободившиеся деньжата гуманно было бы подкинуть больным американцам, у которых нет денег на лечение, а то они уже сделали народного героя из убийцы крупного медстраховщика, настолько их достала вся система.Но если Штаты пойдут по пути эскалации, а альянс НАТО действительно попытается воевать с Россией, то Вашингтону придется заплатить цену просто немыслимую. Прежде всего жизнями людей. Как, интересно, в условиях войны с Россией они собираются перебрасывать свои контингенты в Европу? Не превратится ли тогда Атлантика в Крынки на максималках? Оттуда есть много видео, они чрезвычайно информативны.Миллион невозвратных потерь ВСУ ни о чем не говорит американским ястребам?А полный развал экономики Украины? А тамошняя демографическая катастрофа? Они все это хотят повторить у себя? И это ведь только то, что касается неядерной войны, в противном случае о бюджетах рассуждать вообще будет некому.Думается, Трамп сумеет просчитать все эти риски и скажет непрошеным советчикам свою классическую фразу: "Вы уволены!"Россия открыта к переговорам по Украине, наши предложения лежат на столе, они просты, понятны и всем известны. Мы всей душой хотим справедливого мира, но не хотим, чтобы наш гуманизм принимали за слабость. Поэтому наше Минобороны и готовит наши ВС ко всем вариантам развития событий — в том числе и противостоянию с НАТО. На всякий пожарный, как говорится.

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россия, сша, украина, андрей белоусов, нато, вооруженные силы украины, европа, аналитика