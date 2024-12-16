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В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО
В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО - РИА Новости, 16.12.2024
В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО
Деятельность министерства обороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024
2024-12-16T14:56
2024-12-16T14:56
2024-12-16T16:04
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Деятельность министерства обороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Деятельность министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов... это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он добавил, что об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса, также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО.
https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html
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россия, европа, сша, андрей белоусов, нато
Россия, Европа, США, Андрей Белоусов, НАТО
В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО
Белоусов заявил, что МО готово конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие