https://ria.ru/20241216/minoborony-1989465066.html

В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО

В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО - РИА Новости, 16.12.2024

В Минобороны рассказали о подготовке к возможному конфликту с НАТО

Деятельность министерства обороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие, заявил министр... РИА Новости, 16.12.2024

2024-12-16T14:56

2024-12-16T14:56

2024-12-16T16:04

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Деятельность министерства обороны РФ направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Деятельность министерства обороны строится с учетом следующих ключевых факторов... это обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе. Включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", - сказал он на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он добавил, что об этом говорят решения, которые были приняты на прошедшем в июле этого года саммите Североатлантического альянса, также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО.

https://ria.ru/20240612/nato-1952311054.html

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россия, европа, сша, андрей белоусов, нато