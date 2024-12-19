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После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста - РИА Новости, 19.12.2024

После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, и его помощника задержали, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T09:18:00+03:00

2024-12-19T09:18:00+03:00

2024-12-19T10:48:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

происшествия

россия

столкновение поездов в мурманской области

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, и его помощника задержали, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК."Следователями <…> в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда", — говорится в релизе.Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей, добавили в ведомстве.В СК отметили, что следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают всех обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором, по уточненным данным, ехал 321 человек, с грузовым составом произошло накануне в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли и получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, двое из них умерли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.

https://ria.ru/20241218/murmansk-1989993896.html

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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК. 2024-12-19T09:18 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия, россия, столкновение поездов в мурманской области