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После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста
После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста - РИА Новости, 19.12.2024
После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста
Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, и его помощника задержали, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T09:18:00+03:00
2024-12-19T09:18:00+03:00
2024-12-19T10:48:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
россия
столкновение поездов в мурманской области
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в Мурманской области, и его помощника задержали, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК."Следователями <…> в ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержаны машинист и помощник машиниста грузового поезда", — говорится в релизе.Их подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей, добавили в ведомстве.В СК отметили, что следователи осмотрели место происшествия и сейчас устанавливают всех обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.Боковое столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором, по уточненным данным, ехал 321 человек, с грузовым составом произошло накануне в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая. С рельсов сошли и получили повреждения четыре пассажирских и 14 грузовых вагонов. Пострадал 31 человек, двое из них умерли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ход расследования.РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова.
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Кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским составом в Мурманской области, сообщает СК.
2024-12-19T09:18
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следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия, россия, столкновение поездов в мурманской области
Следственный комитет России (СК РФ), Мурманская область, Происшествия, Россия, Столкновение поездов в Мурманской области
После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста
После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста и помощника