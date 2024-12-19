https://ria.ru/20241219/remont-1990264626.html

Дом культуры капитально отремонтируют в ивановском Юрьевце в 2025 году

Дом культуры капитально отремонтируют в ивановском Юрьевце в 2025 году - РИА Новости, 19.12.2024

Дом культуры капитально отремонтируют в ивановском Юрьевце в 2025 году

В следующем году в Доме культуры старинного Юрьевца проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:56:00+03:00

2024-12-19T19:56:00+03:00

2024-12-19T19:56:00+03:00

ивановская область

юрьевец

ивановская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914545497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b43dbf1b5f67d4593a6d610ed54b3074.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В следующем году в Доме культуры старинного Юрьевца проведут капитальный ремонт, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ремонт пройдет в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия старинного города. Тему преображения малого города в преддверии знаменательной даты подняли во время традиционной декабрьской встречи губернатора Станислава Воскресенского с жителями Ивановской области по итогам года. 800-летие Юрьевца в 2025 году вместе с Ивановской областью отметит вся страна: соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Уже реализуется комплексный план мероприятий, который включает, в том числе, преобразования инфраструктуры. "Создадим прецедент, что такое внимание просто к обычному русскому малому городу. Покажем, что именно такие преображения инфраструктуры вдыхают жизнь заново", - подчеркнул Воскресенский. Он отметил: замысел в том, чтобы Юрьевец стал "витриной всей Ивановской области". "Цель не в празднике, цель в итоге – в повышении качества жизни. Мы уже договорились, что никакой специальной даты 800-летия не будет, и в Юрьевце все лето, с 1 июня по 31 августа, будут происходить разного рода события, будут разные гости. Я поэтому ко всем жителям обращаюсь, ко всем главам муниципалитетов: мы должны воспользоваться и привлечь к нам внимание", - сказал губернатор. Губернатор поручил капитально отремонтировать ДК за счет средств областного бюджета. К работам планируют приступить в 2025 году. Здание Юрьевецкого городского дома культуры построено в 1909 году. Капитальный ремонт не проводился ни разу, и сейчас оно находится в аварийном состоянии. Пока коллектив учреждения работает в другом здании. В рамках итоговой встречи с жителями Воскресенский подчеркнул: важно создавать комфортные условия для жизни во всех малых городах. "В малых городах страны проживают, если городами считать до 100 тысяч человек, свыше 30 миллионов человек. А если посчитать с селом, потому что для многих селян малые города – это такие центры их жизни, такие маленькие столицы, то получится под 60 миллионов человек. Судьбы почти 60 миллионов человек так или иначе связаны с малыми городами, поэтому этим надо заниматься. А жить там все-таки сложнее, согласитесь. И качество социалки, которая обветшала за 30 лет, и работу найти сложнее, тем более достойную. В общем, поэтому я считаю, что, наоборот, приоритет должен быть. Надо создать все условия в малых городах и создать условия, чтобы там была нормальная жизнь", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241219/goroda-1989997522.html

https://ria.ru/20241219/rozhdestvo-1990250691.html

юрьевец

ивановская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрьевец, ивановская область, россия