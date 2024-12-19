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Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым - РИА Новости, 19.12.2024
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20:47 19.12.2024 (обновлено: 21:54 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990269591.html
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым - РИА Новости, 19.12.2024
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по инициативе узбекской стороны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:47:00+03:00
2024-12-19T21:54:00+03:00
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узбекистан
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шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по инициативе узбекской стороны, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", - говорится в сообщении.Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.Миризиёев подчеркивает, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт, кроме того, акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.
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в мире, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, игорь кириллов
В мире, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Игорь Кириллов
Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

Мирзиеев в разговоре с Путиным назвал убийство Кириллова подлым терактом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Шавкат Мирзиеев
Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по инициативе узбекской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", - говорится в сообщении.
Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.
Миризиёев подчеркивает, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт, кроме того, акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.
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В миреУзбекистанРоссияВладимир ПутинШавкат МирзиеевИгорь Кириллов
 
 
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