https://ria.ru/20241219/putin-1990269591.html

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым - РИА Новости, 19.12.2024

Путин провел телефонный разговор с Мирзиеевым

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по инициативе узбекской стороны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:47:00+03:00

2024-12-19T20:47:00+03:00

2024-12-19T21:54:00+03:00

в мире

узбекистан

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шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым по инициативе узбекской стороны, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе узбекистанской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым", - говорится в сообщении.Президент Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Войск химической, радиационной и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.Миризиёев подчеркивает, что Узбекистан решительно осуждает этот подлый террористический акт, кроме того, акцентировано намерение продолжить тесное сотрудничество спецслужб двух стран в сфере противодействия терроризму.

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в мире, узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, игорь кириллов