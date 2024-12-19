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В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин
В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин
Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге это хорошо развивается, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге это хорошо развивается, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Питере это очень хорошо развивается", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Здоровье - Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин
Путин: в РФ производят сложные лекарства для борьбы с онкологическими болезнями