https://ria.ru/20241219/putin-1990193622.html

В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин

В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

В России производят сложные лекарства для борьбы с онкологией, заявил Путин

Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге это хорошо развивается, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:00:00+03:00

2024-12-19T16:00:00+03:00

2024-12-19T16:03:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сложные лекарства для борьбы с онкологическими заболеваниями производятся в России, в Санкт-Петербурге это хорошо развивается, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы начали производить сложные лекарства, в том числе для борьбы с онкологическими заболеваниями. В Питере это очень хорошо развивается", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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здоровье - общество, россия, санкт-петербург, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024