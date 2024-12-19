https://ria.ru/20241219/putin-1990189180.html

Путин заявил о рисках для российских городов из-за таяния вечной мерзлоты

Путин заявил о рисках для российских городов из-за таяния вечной мерзлоты - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил о рисках для российских городов из-за таяния вечной мерзлоты

Таяние вечной мерзлоты создает риски для прибрежных регионов и городов России, в том числе для Санкт-Петербурга, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:44:00+03:00

2024-12-19T15:44:00+03:00

2024-12-19T16:03:00+03:00

россия

санкт-петербург

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты создает риски для прибрежных регионов и городов России, в том числе для Санкт-Петербурга, заявил президент РФ Владимир Путин."Если они (мерзлоты - ред.) будут таять, то и прибрежные регионы Российской Федерации, они тоже могут оказаться под угрозой. Во-первых, у нас целые поселки, города на сваях стоят, которые вбиты в вечную мерзлоту. Там уже что-то потрескивает. Вот об этом мы должны думать. А наши прибрежные города, включая даже Петербург? Вы понимаете? Дамбу-то мы построили, о чем мечтали еще со времен Петра Первого, но надо думать, что дальше будет с прибрежными городами", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, санкт-петербург, прямая линия с владимиром путиным — 2024