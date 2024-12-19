https://ria.ru/20241219/putin-1990184771.html

Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям

Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям - РИА Новости, 19.12.2024

Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной и отвечать реалиям. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:35:00+03:00

2024-12-19T15:35:00+03:00

2024-12-19T15:46:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

прямая линия с владимиром путиным — 2024

ключевая ставка

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной и отвечать реалиям."Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке - ред.) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, говоря о заседании совета директоров ЦБ, которое пройдет в пятницу.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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центральный банк рф (цб рф), прямая линия с владимиром путиным — 2024, ключевая ставка, владимир путин, россия, экономика