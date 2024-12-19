https://ria.ru/20241219/putin-1990184771.html
Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям
Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям - РИА Новости, 19.12.2024
Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной и отвечать реалиям. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:35:00+03:00
2024-12-19T15:35:00+03:00
2024-12-19T15:46:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
прямая линия с владимиром путиным — 2024
ключевая ставка
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_0:124:3155:1899_1920x0_80_0_0_8b24e3653c90f0ae9768f5880277d784.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной и отвечать реалиям."Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке - ред.) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, говоря о заседании совета директоров ЦБ, которое пройдет в пятницу.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241219/putin-1989789005.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990175562_424:0:3155:2048_1920x0_80_0_0_233cf41ae8d837a9322e8e3020f16110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), прямая линия с владимиром путиным — 2024, ключевая ставка, владимир путин, россия, экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Ключевая ставка, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет отвечать реалиям
Путин выразил надежду, что ключевая ставка ЦБ будет взвешенной