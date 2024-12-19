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Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка - РИА Новости, 19.12.2024
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14:52 19.12.2024 (обновлено: 15:36 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990164620.html
Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка
Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка - РИА Новости, 19.12.2024
Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:52:00+03:00
2024-12-19T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка. "Уже принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?" - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что нужно сделать так, чтобы люди, приезжающие в РФ, не ущемлялись, были обеспечены гарантиями прав в области здравоохранения, социального обеспечения, но так, чтобы это не составляло дополнительную нагрузку местному населению. Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.
https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990155358.html
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общество, россия, владимир путин, госдума рф, прямая линия с владимиром путиным — 2024, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Социальный навигатор, СН_Образование

Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка.
"Уже принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?" - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Президент отметил, что нужно сделать так, чтобы люди, приезжающие в РФ, не ущемлялись, были обеспечены гарантиями прав в области здравоохранения, социального обеспечения, но так, чтобы это не составляло дополнительную нагрузку местному населению.
Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.
Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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