https://ria.ru/20241219/putin-1990164620.html

Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка

Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка - РИА Новости, 19.12.2024

Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка

Президент РФ Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:52:00+03:00

2024-12-19T14:52:00+03:00

2024-12-19T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка. "Уже принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?" - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Президент отметил, что нужно сделать так, чтобы люди, приезжающие в РФ, не ущемлялись, были обеспечены гарантиями прав в области здравоохранения, социального обеспечения, но так, чтобы это не составляло дополнительную нагрузку местному населению. Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.

https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990155358.html

https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990152774.html

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общество, россия, владимир путин, госдума рф, прямая линия с владимиром путиным — 2024, социальный навигатор, сн_образование