Путин поддержал запрет на прием в школы мигрантов без знания русского языка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект о запрете приема в школы РФ детей мигрантов без знания русского языка.
"Уже принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?" - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Президент отметил, что нужно сделать так, чтобы люди, приезжающие в РФ, не ущемлялись, были обеспечены гарантиями прав в области здравоохранения, социального обеспечения, но так, чтобы это не составляло дополнительную нагрузку местному населению.
Госдума на пленарном заседании 11 декабря приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.
Согласно закону, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ.