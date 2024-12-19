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Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах - РИА Новости, 19.12.2024
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10:42 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/prazdniki-1989886948.html
Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах
Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах - РИА Новости, 19.12.2024
Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах
Жителей и гостей Ангарска, Братска, Дивногорска, Иркутска, Нижнего Новгорода и Усть-Илимска в дни новогодних каникул ждет обширная праздничная программа,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:42:00+03:00
2024-12-19T10:42:00+03:00
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дивногорск
развлечения
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жителей и гостей Ангарска, Братска, Дивногорска, Иркутска, Нижнего Новгорода и Усть-Илимска в дни новогодних каникул ждет обширная праздничная программа, организованная Эн+, сообщает пресс-служба энерго-металлургического холдинга.В рамках праздничной программы в городах ответственности Эн+ появятся катки под открытым небом, интерактивные световые инсталляции и ледяные скульптуры. Кроме того, будут организованы бесплатные мастер-классы по катанию на коньках и созданию украшений изо льда, а любителей зимних видов спорта научат азам игры в хоккей с мячом.Как сообщили в компании, в Иркутске откроется каток в заливе Якоби, а у памятника Александру III появятся ледовые и световые фигуры. В Братске районы Гидростроитель, Энергетик и центр города также украсят ледовые скульптуры и световые объекты, а в Гидростроителе появится каток. На набережной Енисея в Дивногорске создадут праздничные композиции, а для жителей Усть-Илимска новогодние активности пройдут на площади на Проспекте Мира.В Ангарске на стадионе "Ангара" зальют каток, установив рядом с ним светящиеся скульптуры, а в Автозаводском парке Нижнего Новгорода появятся новогодние инсталляции и пройдут викторины и активные игры для посетителей всех возрастов.Кроме того, с 22 декабря по 16 февраля в городах ответственности Эн+ пройдет акция "Чудеса случаются". Для того, чтобы принять в ней участие и получить памятные подарки, нужно поделиться своими историями о чуде или праздничными фото с хэштегом #ЭНПЛЮСЧУДО в VK.Как отметили в пресс-службе, Эн+ организует новогодние праздники в городах присутствия уже на протяжении девяти лет. Так компания, основанная Олегом Дерипаской, делает культурный досуг жителей регионов ответственности более ярким и разнообразным."Новый год — это время волшебства, когда каждый из нас может поверить в чудо. Компания Эн+ стремится сделать праздничные дни незабываемыми для всех, чтобы каждый мог окунуться в атмосферу радости, добра и семейного уюта. Мы рады, что наши новогодние активности объединяют все больше людей, дарят им яркие эмоции", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Эн+ Веры Курочкиной.
https://ria.ru/20241126/en-1985812123.html
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эн+ (en+ group), ангарск, братск, дивногорск, развлечения, новый год
Эн+ (En+ Group), Ангарск, Братск, Дивногорск, Развлечения, Новый год
Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах

Эн+ организует в дни каникул праздничную новогоднюю программу в регионах

© Фото : пресс-служба ЭН+Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах
Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : пресс-служба ЭН+
Эн+ организует в дни каникул новогодние праздники в регионах
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Жителей и гостей Ангарска, Братска, Дивногорска, Иркутска, Нижнего Новгорода и Усть-Илимска в дни новогодних каникул ждет обширная праздничная программа, организованная Эн+, сообщает пресс-служба энерго-металлургического холдинга.
В рамках праздничной программы в городах ответственности Эн+ появятся катки под открытым небом, интерактивные световые инсталляции и ледяные скульптуры. Кроме того, будут организованы бесплатные мастер-классы по катанию на коньках и созданию украшений изо льда, а любителей зимних видов спорта научат азам игры в хоккей с мячом.
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26 ноября, 16:58
Как сообщили в компании, в Иркутске откроется каток в заливе Якоби, а у памятника Александру III появятся ледовые и световые фигуры. В Братске районы Гидростроитель, Энергетик и центр города также украсят ледовые скульптуры и световые объекты, а в Гидростроителе появится каток. На набережной Енисея в Дивногорске создадут праздничные композиции, а для жителей Усть-Илимска новогодние активности пройдут на площади на Проспекте Мира.
В Ангарске на стадионе "Ангара" зальют каток, установив рядом с ним светящиеся скульптуры, а в Автозаводском парке Нижнего Новгорода появятся новогодние инсталляции и пройдут викторины и активные игры для посетителей всех возрастов.
Кроме того, с 22 декабря по 16 февраля в городах ответственности Эн+ пройдет акция "Чудеса случаются". Для того, чтобы принять в ней участие и получить памятные подарки, нужно поделиться своими историями о чуде или праздничными фото с хэштегом #ЭНПЛЮСЧУДО в VK.
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Как отметили в пресс-службе, Эн+ организует новогодние праздники в городах присутствия уже на протяжении девяти лет. Так компания, основанная Олегом Дерипаской, делает культурный досуг жителей регионов ответственности более ярким и разнообразным.
"Новый год — это время волшебства, когда каждый из нас может поверить в чудо. Компания Эн+ стремится сделать праздничные дни незабываемыми для всех, чтобы каждый мог окунуться в атмосферу радости, добра и семейного уюта. Мы рады, что наши новогодние активности объединяют все больше людей, дарят им яркие эмоции", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Эн+ Веры Курочкиной.
 
Эн+ (En+ Group)АнгарскБратскДивногорскРазвлеченияНовый год
 
 
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